A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira (23/1) os indicados ao Oscar 2024. Na 96ª edição da premiação mais importante da indústria americana, serão 23 categorias.

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, lidera a corrida, com 13 indicações. Também receberam diversas indicações os longas "Pobres criaturas" (11), "Assassinos da Lua das Flores" (10) e "Barbie" (8).

"Maestro" foi nomeado em sete categorias. "Os rejeitados", "Zona de interesse" e "American Fiction" tiveram cinco indicações cada um. O francês "Anatomia de uma queda", vencedor da Palma de Ouro deste ano, também obteve cinco indicações. "Napoleão" foi indicado três vezes. "Sociedade da neve", "Vidas Passadas" e "Nyad" tiveram duas nomeações cada um.

Com o movimento crescente para tornar o Oscar um evento realmente global, a Academia conseguiu um recorde: nesta edição, eleitores de 93 países enviaram seus votos. Ou seja, um grupo mais diverso de votantes.

A cerimônia de premiação será em Los Angeles, em 10 de março.





Veja a lista de indicados

. Filme



“American fiction”

“Anatomia de uma queda”

“Barbie”

“Os rejeitados”

“Assassinos da lua das flores"

“Maestro“

“Oppenheimer”

“Vidas passadas”

“Pobres criaturas”

“Zona de interesse”



. Direção

Jonathan Glazer ("Zona de interesse")

Yorgos Lanthimos ("Pobres criaturas")

Christopher Nolan (“Oppenheimer”)

Martin Scorsese ("Assassinos da lua das flores")

Justine Triet ("Anatomia de uma queda")



. Ator

Bradley Cooper (“Maestro”)

Colman Domingo (“Rustin”)

Paul Giamatti (“Os rejeitados”)

Cillian Murphy (“Oppenheimer”)

Jeffrey Wright (“American fiction”)



. Atriz

Lily Gladstone (“Assassinos da lua das flores”)

Sandra Hüller (“Anatomia de uma queda”)

Carey Mulligan (“Maestro”)

Emma Stone (“Pobres criaturas”)

Annette Bening (“Nyad”)



. Ator coadjuvante

Sterling K. Brown (“American Fiction”)

Robert DeNiro (“Assassinos da lua das flores”)

Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”)

Ryan Gosling (“Barbie”)

Mark Ruffalo (“Pobres criaturas”)



. Atriz coadjuvante

Emily Blunt (“Oppenheimer”)

Jodie Foster (“Nyad”)

America Ferrera (“Barbie”)

Da’Vine Joy Randolph (“Os rejeitados”)

Danielle Brooks (“A cor púrpura”)



. Roteiro original

Justine Triet, Arthur Harari (“Anatomia de uma queda”)

David Hemingson (“Os rejeitados”)

Samy Burch, Alex Mechanik (“Notícias de um escândalo”)

Celine Song (“Vidas passadas”)

Bradley Cooper, Josh Singer (“maestro”)



. Roteiro adaptado

Cord Jefferson (“American Fiction”)

Greta Gerwig, Noah Baumbach (“Barbie”)

Jonathan Glazer (“Zona de interesse”)

Christopher Nolan (“Oppenheimer”)

Tony McNamara (“Pobres criaturas”)



. Animação

“O menino e a garça”

“Elementos”

“Nimona”

“Robot dreams”

“Homem-Aranha: Através do aranhaverso”



. Design de produção

“Barbie”

“Os assassinos da lua das flores”

“Napoleão”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

. Filme Internacional

“Io capitano” (Itália)

“A sociedade da neve” (Espanha)

“The teachers’ lounge” (Alemanha)

“Zona de interesse” (Reino Unido)

“Perfect days” (Japão)



. Figurino

“Napoleão”

“Assassinos da lua das flores”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

“Barbie”



. Montagem

“Anatomia de uma queda”

“Os rejeitados”

“Assassinos da lua das flores”

“Oppenheimer”

“Estranhas criaturas”



. Cabelo e maquiagem

“Golda”

“A sociedade da neve”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”

. Efeitos visuais

“The Creator”

“Godzilla: Minus One”

“Estranhas criaturas”

“Missão: Impossível – Acerto de contas”

“Napoleão”

“Guardiões da Galáxia Vol. 3”



. Trilha sonora

“American Fiction”

“Indiana Jones e a relíquia do destino”

“Assassinos da lua das flores”

“Oppenheimer”

“Pobres criaturas”



. Documentário

“20 dias em Mariupol”

“To kill a tiger”

“The enernal memory”

“Four daughters”

“Bobi Wine: The people’s president”



. Curta em animação

“Ninety-five senses”

“Our uniform”

“Letter to a pig”

“Pachderme”

“War is over! Inspired by the music of John & Yoko”



. Curta documental

“The ABCs of Book Banning”

“Island in between“

“The last repair shop”

“Ni Nai & Wài Pó”

“The barber of Little Rock”



. Curta-metragem

“Invincible”

“The after”

“Knight of fortune”

“Red, white and blue”

“A incrível história de Henry Sugar”

. Canção

“It never went away”, de Jon Batiste, Dan Wilson (“American Symphony”)

“I’m just Ken”, de Mark Ronson, Andrew Wyatt (“Barbie”)

“What was I made for?”, de Billie Eilish, Finneas O’Connell (“Barbie”)

“The Fire Inside”, de Diane Warren (“Flamin’ Hot – O sabor que mudou a história”)

“Wahzhazhe (A song for people)”, de Scott George (“Assassinos da lua das flores”)