Colisão entre caminhão e carreta deixa homem preso às ferragens

Um homem ficou preso às ferragens depois que o veículo em que estava bater de frente com uma carreta na rodovia BR-251, na altura do trevo de acesso ao município de Salinas, no Norte de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a guarnição do 9º Pelotão de Bombeiros foi acionada às 15h27 para o quilômetro 315 da rodovia. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem, que era passageiro do caminhão, consciente e com as pernas presas às ferragens.

Os bombeiros realizaram o procedimento de resgate veicular com uma plataforma de salvamento. Segundo registros, foi criado um acesso suficiente na cabine para que o desencarceramento e extração do homem fosse possível.

A vítima foi encaminhada para atendimento pelo Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salinas, que também foi acionada ao local.

A colisão provocou derramamento de óleo de motor na pista, sendo necessária a aplicação de serragem sobre a mancha para evitar demais acidentes.

Os motoristas da carreta e do caminhão não tiveram ferimentos graves.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) coordenou o tráfego na rodovia, que registrou lentidão. No entanto, a pista já foi liberada.