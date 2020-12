Homem é morto em Itacarambi depois de ter atirado em policiais militares

Material apreendido durante operação da PM no Norte de Minas (foto: PMMG/Divulgação)

Um traficante morto depois de atirar contra a polícia; 13 traficantes presos, sendo três deles menores; e um fugitivo da Justiça capturado. Esse foi o saldo de operações realizadas pelaem seis localidades no Norte de Minas Gerais nesta quarta-feira (16/12): Montes Claros, Itacarambi, Januária, Guaraciama, Serranópolis de Minas e Ubaí.O caso mais grave aconteceu em. Ao cumprir um mandado de prisão contra um suspeito de tráfico de drogas (um homem de 29 anos), policiais militares foram alvos de dois tiros.Ao chegarem à residência, os militares lhe deram voz de prisão, mandando que o homem se deitassse no chão. Em vez disso, o homem apontou o revólver em direção aos militares, disparando duas vezes.Os militares responderam, acertando o homem. Com ele havia um revólver calibre 38 e umacalibre 16. O suspeito foi levado para o hospital da cidade, mas acabou morrendo.De volta à casa, os policiais se depararam com um adolescente de 17 anos, deitado numa rede. Ao revistaram o rapaz, encontraram nos bolsos da frente de sua calça 16 papelotes deInquirido, sobre seu nome, o menor nada respondia. Quando finalmente abriu a boca, lá dentro havia um saquinho de plástico contendo 70 pedras de crack.Na casa havia ainda, um homem de 29 anos, que também foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao revistarem o colchão onde ele estava deitado, no entanto, os policiais encontraram um tablete de tamanho médio de substância semelhante a maconha, bem como diversos saquinhos.Em Montes Claros, prisões em duas operações. Durante a madrugada, a partir de informações anônimas, a PM tomou conhecimento de que um adolescente, de 17 anos, estaria vendendo drogas no Bairro São Geraldo.Ao chegarem à casa, os policiais encontraram e apreenderam um celular; meia barra de maconha prensada; 13 papelotes da mesma droga; uma balança de precisão; uma faca de madeira e R$ 1.650 em dinheiro.No final da noite de terça-feira, policiais militares foram ao Beco Paraná, no Bairro Vila Mauricéia, e ao abordarem um suspeito, de 31 anos, encontraram uma sacola com 74 pedras de crack.Ambos foram levados para a Delegacia de Montes Claros.Na Avenida Major Alexandre Rodrigues, 301, no Bairro Ibituruna, a polícia prendeu dois homens, de 19 e 25 anos; e um adolescente de 17, por tráfico de drogas. Na casa havia 93 pedras de crack; 66 buchas de maconha; material plástico para embalagem de drogas; cartuchos calibre 32; um celular e uma balança de precisão. Eles foram levados para delegacia local.Durante uma batida policial no Bairro Pedro Teixeira de Souza, policiais depararam com uma adolescente de 16 anos, bastante nervosa, pedindo que a ajudassem com relação a seu irmão, de 14, que a agredira e ameaçara de morte caso ela chamasse a PM.A vítima entregou aos policiais uma bolsa com 40 pequenos invólucros de cocaína e 24 buchas de maconha, que segundo ela seriam do irmão. Depois de realizarem diligências, os militares conseguiram localizar o infrator, que confessou ser o proprietário das drogas.Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão em Montes Claros, acompanhado de representantes do Conselho Tutelar.Na Rua São Francisco, Centro, a PM abordou dois homens, de 24 e 25 anos, que estavam em atitude suspeita. Ao revistarem, os policiais encontraram com o primeiro uma bucha de maconha. Os dois decidiram colaborar com os militares e os levaram até uma casa, onde foram encontradas 93 pedras de crack, 66 buchas de maconha e material plástico para embalar as drogas.Numa casa, na zona rural de Serranópolis de Minas, comunidade de Carrascão Tamburil, foram cumpridos mandados de busca e apreensão.Foram presos dois homens, de 21 e 23 anos. No local, durante as buscas, foi encontrada uma motocicleta Yamaha YBR de cor vermelha com o chassi suprimido, que tinha registro de queixa de furto, além de uma espingarda polveira, dois celulares, 90 pinos de cocaína, 122 papelotes de maconha e R$ 380 em dinheiro.Em cumprimento de mandado em outra casa da mesma comunidade, foi localizada uma motocicleta Honda CG-150 Titan de cor preta, com o chassi raspado, produto de furto.Um suspeito de 31 anos foi preso.