MG: homem que chantageava jovem com vídeo da mãe dela nua é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 48 anos foi indiciado e preso pela Polícia Civil (PCMG) em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, nessa terça-feira (15/4). Ele teria gravado uma mulher tomando banho e feito ameaças à filha dela e a chantageado a enviar vídeos íntimos para a não divulgação das imagens da mãe.

As investigações foram feitas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabira e tiveram início em meados do ano passado. Segundo os policiais, o homem em anonimato, teria encaminhado mensagens via aplicativo para a jovem, de 21 anos, comprovando ter realizado filmagens nas quais apareciam a mãe dela, de 42, nua, tomando banho.

Dessa forma, o suspeito passou a ameaçar a jovem para que ela encaminhasse vídeos íntimos, exibindo seu corpo, ameaçando-a de divulgar a gravação da mãe nas redes sociais se não fosse atendido.

Segundo o delegado João Martins Teixeira, por meio de técnicas de investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito de enviar as mensagens.

Durante o cumprimento de mandado de busca na residência do investigado, houve a apreensão do celular utilizado para encaminhar as mensagens e as mídias à vítima.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de estupro tentado, exposição da intimidade sexual e divulgação de cena de nudez. “Trata-se de caso que exemplifica a prática atual do chamado estupro virtual, no qual o autor utiliza as redes sociais como forma de ameaçar as vítimas a fim de satisfazer seu desejo sexual”, explica o delegado.

O policial diz ainda que “o trabalho da Polícia Civil demonstra a capacidade investigativa em casos nos quais indivíduos usam as redes sociais com a pretensão de se manter anônimos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia