A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu um inquérito, nesta quarta-feira (8/5), para investigar um treinador de handebol suspeito de agressão, importunação e assédio sexual contra atletas da equipe da Associação Esportiva Gustavo Elias (AESGE), em Pompéu, no Centro-Oeste de Minas. O caso ganhou repercussão após circularem nas redes sociais, na noite de terça-feira (7/5), imagens de Francisco Júnior Correa Mota agredindo um dos alunos, de 15 anos, com um tapa no rosto.



O rapaz que aparece no vídeo é natural do Mato Grosso. Ele ficava em um alojamento da AESGE. Após o ocorrido, a vítima não foi encontrada pela polícia.



De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), 13 adolescentes estavam no local no momento da abordagem. Devido às denúncias, os militares encaminharam todos para um abrigo, de responsabilidade do Conselho Tutelar.

O mesmo treinador é suspeito de ter praticado injúria racial contra um adolescente de Sete Lagoas, durante o JEMG realizado em Pompéu em 2023. A Polícia Civil chegou a abrir um inquérito para investigar o caso e o indiciou por injúria racial. Na ocasião, o professor negou ter tido a intenção de ofender a vítima. A reportagem tentou contato com o treinador e também com o advogado de defesa, porém não obteve retorno até a publicação desta reportagem.



Vídeos e agressão

Dois vídeos circulam nas redes sociais. Em um deles, o treinador aparece reprimindo o aluno, supostamente por participar de uma festa de 15 anos. Já no outro, ele aparece dando um tapa no adolescente.





Assista abaixo:



Em nota, o Conselho Tutelar (CT) informou que os conselheiros estiveram no alojamento, acompanhados pelos militares, a partir de denúncias. Na ocasião, registraram Boletim de Ocorrência e acolheram os adolescentes.

Leia também: Três são presos com 800 kg de maconha em motel de Carneirinho



Ainda conforme o CT, foi feito contato com os familiares dos alunos e requisição de psicólogo para atendimento. O Conselho também fez pedido de esclarecimentos ao Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes sobre a autorização de funcionamento da associação. Além disso, enviou denúncia ao Ministério Público para que acompanhe o caso.





O Conselho também articula junto a Secretaria de Desenvolvimento Social o retorno seguro dos adolescentes para as cidades de origem.

Suspensão

A Federação Mineira de Handebol suspendeu o treinador temporariamente, nesta quarta-feira (8/5). Ao todo, a entidade recebeu 130 denúncias envolvendo o profissional. O presidente da Federação Luiz Fernando Andrade instaurou um Procedimento Disciplinar Administrativo para apurar os fatos.



A suspensão vale por 60 dias para o Campeonato Mineiro de Handebol e de todos os eventos promovidos pela Federação Mineira de Handebol, sejam presenciais ou on-line.



A decisão também determina “a comunicação da Confederação Brasileira de Handebol, do Conselho Regional de Educação Física, da Policia Cívil da cidade de Pompéu e da Procuradoria Municipal de Pompéu para conhecimento dos fatos, e providências subsequentes.”



“Atitudes assim não são compactuadas por esta entidade. Devemos sempre zelar pela moralidade, pela ética profissional, e princípios de cada um dos atletas, pois o meio esportivo jamais tem espaço para atitudes banais como esta que circula aos nossos olhos”, enfatizou o presidente.



Andrade afirma, na nota, “que não cessará os trabalhos até a responsabilização dos autores”. O presidente da federação também disse que, além da denúncia de agressão física, também chegou à entidade outros relatos sobre o mesmo treinador, os quais serão encaminhados imediatamente aos órgãos competentes para apuração e responsabilização cível e criminal.





*Fabrício Salvino e Amanda Quintiliano, especial para o Estado de Minas