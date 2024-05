Um homem, de 20 anos, foi indiciado por armazenar cenas de nudez e sexo de uma adolescente, de 17 anos, e ameaçá-la de divulgar as imagens. O caso ocorreu em Ipatinga, no Vale do Aço, e está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil (PC).

De acordo com a PCMG, o jovem obrigava a vítima a enviar novas fotos e vídeos de conteúdo sexual e pornográfico para ele, sob a ameaça de divulgar imagens da menor de idade na internet. O suspeito entrou em contato com a garota pelas redes sociais utilizando um perfil fake, mas eles não se conheceram pessoalmente.

As investigações tiveram início em outubro do ano passado, durante a operação “Mais forte que o mal”, deflagrada pela PCMG. Na ocasião, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ipatinga, além de dois celulares apreendidos. O objetivo da operação era combater o abuso sexual infantojuvenil em Minas Gerais.

O homem foi indiciado pelos crimes previstos no artigo 241-b, da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que tipifica a conduta de “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”, bem como pelo artigo 146 do Decreto-lei 2848/40, configurado pela utilização de informações, fotos e vídeos de teor sexual para constranger a vítima a fazer algo mediante ameaça de divulgação desse conteúdo.