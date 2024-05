De posse das informações, a PM montou uma operação rápida e flagrou os homens no local com algumas mudas da maconha. As plantas eram cultivadas de formas variadas: a céu aberto, dentro de estufas equipadas com ventiladores para controle de temperatura e em vasos.

De acordo com a polícia, a variedade de métodos indica a sofisticação e a escalabilidade do esquema de cultivo ilegal. Além das plantas, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e uma caminhonete que seriam usadas em atividades criminosas.

As mudas foram queimadas após perícia da Polícia Civil e os homens presos e demais materiais apreendidos foram encaminhados para delegacia da cidade.