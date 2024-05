O Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi alvo de uma operação na busca por drogas sintéticas nesta quarta-feira (8/5). A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revistou a unidade na tentativa de encontrar drogas ilícitas da família K.

A “Operação K9” começou nessa terça-feira (7/5) no Presídio Inspetor José Martinho Drumond. A ação passa um “pente fino” nas prisões e busca drogas no interior da unidade, especialmente as drogas sintéticas da família K. Ao todo, 250 policiais penais estão envolvidos, além de cães farejadores.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Rogério Greco participou do início da operação nesta manhã. Ele garantiu que a Polícia Penal não vai medir esforços para evitar que todo e qualquer item ilícito entre ou permaneça no interior das unidades prisionais.

“Estamos trabalhando em várias frentes. A tropa é preparada e a Operação k9 é apenas mais uma das nossas ações para impedir que drogas, entre outros ilícitos, sejam utilizados dentro do sistema prisional”, reforçou Greco.

O último levantamento do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) aponta que mais de 21 mil pontos de drogas K já foram apreendidos, de janeiro do ano passado até março deste ano. Somente até março de 2024, foram 9.247 pontos da droga apreendidos pelos policiais penais em todo o estado.

Em abril deste ano, o Depen-MG registrou mortes que estão sob investigação e que geraram suspeitas de uso excessivo da droga nas penitenciárias da capital.

A operação destes últimos dois dias é mais uma ação do sistema prisional para enfrentar a circulação desse tipo de droga nas unidades prisionais do estado.