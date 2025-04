Prefeito afirma que pediu CPI após recusar ‘chantagem’ de empresa de ônibus

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Durante entrevista ao "Em Minas", o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo (Republicanos), deu detalhes do que motivou o pedido, entregue à Câmara Municipal, por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar o contrato com a Vinscol, empresa responsável pelo transporte público da cidade. A declaração foi feita em entrevista neste sábado (12/4), programa realizado em parceria entre o Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa.

Segundo Rodolfo, o pedido pela CPI foi feito depois que a empresa anunciou redução no número de viagens das linhas, sob alegação de que a tarifa está defasada diante do aumento dos custos operacionais. Ele afirma que a prefeitura não foi comunicada do corte e soube, assim como toda a população, via rede social.

“Jogaram isso para a população pressionar a prefeitura a dar o subsídio para eles. Só que aqui não tem chantagem, eu não aceito chantagem”, afirmou o prefeito.

A inflexão entre a concessionária, Viação Nossa Senhora da Conceição (Vinscol), e o atual prefeito é antiga, pois, enquanto ainda era candidato, o sargento impetrou uma ação popular na Justiça após a antiga gestão ter renovado a concessão. Agora, com a CPI instaurada, ele declara que, se encontradas irregularidades, o contrato será interrompido.

“Se identificou o problema, o que eles (antiga gestão) fizeram foi ato nulo, porque houve vício. Então se abre uma nova licitação, e as empresas que vierem tem que prestar um ótimo serviço, verificar a questão do valor e a quantidade de linhas e de ônibus”, defende.

