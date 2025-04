Saída para o feriado: confira os principais pontos de lentidão nas estradas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A tradicional saída para o feriado começou complicada para quem deixou para pegar estrada na manhã desta Sexta-feira da Paixão (18/4). As principais rodovias que ligam Belo Horizonte a outros estados registraram trânsito intenso, lentidão e acidentes, exigindo paciência redobrada dos motoristas.

Na BR-381, que liga a capital mineira ao Espírito Santo, o fluxo de veículos ficou congestionado desde as primeiras horas da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 5h20, uma carreta tombou no km 430, em Sabará, na Região Metropolitana de BH, interditando parcialmente a pista no sentido Belo Horizonte.

O acidente causou retenção desde o Bairro São Gabriel e, em Ravena, a velocidade média dos veículos caiu para apenas 9km/h. Outro ponto crítico foi registrado na altura de Caeté, onde o trânsito também fluía lentamente.

O engarrafamento na saída para o Espírito Santo se estendeu até a ponte sobre o Rio das Velhas. Um novo acidente, sem vítimas, também envolvendo uma carreta, no sentido Belo Horizonte, bloqueou totalmente a pista. O trânsito precisou ser desviado para a pista contrária, no sentido Vitória, o que agravou ainda mais a lentidão.

Sentido São Paulo

Na outra extremidade da BR-381, sentido São Paulo, o cenário também foi de trânsito pesado. A rodovia Fernão Dias, que liga a Região Metropolitana de Belo Horizonte à capital paulista, apresentou pontos de retenção já pela manhã.

Conforme a Arteris, concessionária responsável pelo trecho, havia lentidão de 1km em Betim e de 8km entre Igarapé e Brumadinho, no sentido São Paulo. No sentido Belo Horizonte, um trecho de quase 4km em Extrema também apresentava fluxo lento.

Em Contagem, o tráfego ficou retido na altura do entroncamento com a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. Já em Brumadinho, no km 522,1 da BR-381, um automóvel se envolveu em um acidente que bloqueou temporariamente a faixa esquerda da via. A pista foi liberada por volta das 8h15 e ninguém ficou ferido.

Pontos de atenção

A PRF também destacou três pontos de interdição parcial no estado, causados por fenômenos naturais. Na BR-262, nos quilômetros 12,5 e 15, em Martins Soares, a pista está parcialmente interditada no sentido Espírito Santo, em virtude de um afundamento de parte da pista.

Na BR-365, no quilômetro 141, em Várzea da Palma (ponte sobre o Rio das Velhas), há restrição de circulação para veículos com peso total bruto superior a 25 toneladas. O trecho está sinalizado, alertando os usuários sobre a interdição. Há operação de pesagem dos veículos de carga no local.