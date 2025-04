Filipino vive sua última crucificação como 'Jesus' na Sexta-feira Santa

Ruben Enaje, de 64 anos, foi crucificado pela 36ª e última vez em uma cidade nas Filipinas, onde a Sexta-feira Santa é celebrada de forma extrema, com penitentes que se autoflagelam até sangrar e outros que se pregam voluntariamente em cruzes.

Milhares de filipinos e alguns turistas testemunham o espetáculo macabro, que ocorre todo fim de semana de Páscoa e é oficialmente desaprovado pela Igreja neste país asiático, o único de maioria católica.

A maior multidão se reuniu na província de Pampanga, duas horas ao norte da capital, Manila, onde Enaje foi crucificado pela 36ª vez sob um sol escaldante.

Foi sua última crucificação, ele disse aos repórteres minutos depois que os pregos perfurados em suas palmas foram cuidadosamente removidos.

"Não aguento mais. Tiveram que me colocar em ventiladores só para eu conseguir respirar normalmente", disse ele.

As temperaturas atingiram os 39°C. Momentos antes de ser elevado à cruz, Enaje causou um susto na plateia ao tropeçar em uma ladeira, "empurrado com um pouco mais de força do que o normal" por um homem que fazia o papel de um soldado romano.

Esta não é a primeira vez que o homem de 60 anos menciona a ideia de parar com esta prática, mas desta vez as autoridades locais já nomearam seu sucessor: Arnold Maniago, outro veterano da Sexta-feira Santa, com 24 crucificações em seu nome.

Enquanto isso, procissões de homens jovens com os rostos cobertos por lenços, a maioria deles na faixa dos 20 e 30 anos, marchavam em direção à cruz enquanto flagelavam as próprias costas e os ombros.

Os chicotes, cobertos com pontas feitas de fragmentos de bambu, raramente são suficientes para fazer sangrar nas quantidades desejadas.

Um homem idoso exibe uma ferramenta de madeira incrustada com vidro afiado, usada para escarificar as costas dos penitentes.

No final do cortejo, muitas crianças seguem as procissões. Um menino de oito anos chicoteia as costas de um homem deitado sem camisa no meio da rua.

Para Mark Palma, a flagelação é mais do que um ato de penitência. Com as costas machucadas, o homem de 30 anos explica que participa do ritual de flagelação desde os 15 anos, para rezar pela saúde de uma irmã que nasceu com um problema cardíaco.

Raymond Ducusin, de 31 anos, explica que começou a se autoflagelar em 2022, quando seus pais tiveram problemas de saúde. Embora seu pai já tenha falecido, ele não tem a intenção de parar.

Mais de 10.000 pessoas compareceram às sangrentas manifestações da Sexta-feira Santa em Pampanga, de acordo com as autoridades locais de San Fernando.

