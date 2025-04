Suspeita de integrar quadrilha especializada em furtos a shoppings é presa

Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de participar de uma quadrilha especializada em furtos a lojas de shopping centers. A prisão aconteceu na manhã dessa sexta-feira (18/4) em Montes Claros, na Região Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil cearense apontaram que o grupo criminoso usava dispositivos eletrônicos para clonar sinais de controles remotos de portas automáticas, facilitando o acesso a estabelecimentos comerciais em horários de pouco movimento.

O crime que motivou o mandado ocorreu em Juazeiro do Norte, no dia 29 de outubro de 2023. Na ocasião, a suspeita e outros integrantes da quadrilha fizeram um reconhecimento prévio do shopping e captaram os sinais eletrônicos das portas de diversas lojas.

Com essas informações, o grupo retornou ao local próximo ao horário de fechamento para cometer os furtos. A mulher usou o dispositivo para liberar o acesso às lojas, permitindo a entrada dos comparsas, que roubaram celulares, dinheiro e outros bens de alto valor.

Possível atuação em Montes Claros

A Polícia Civil de Montes Claros também investiga a possível atuação da mesma quadrilha em crimes semelhantes registrados na cidade. “Há indícios de que o grupo tenha agido em nossa região, e esses casos estão sob investigação”, destacou o delegado Diego Flávio Carvalho, responsável pela operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo ele, a equipe já havia tentado capturar a suspeita anteriormente, sem sucesso. “Desta vez, nossas equipes conseguiram localizá-la e efetuar a prisão com sucesso”, afirmou.