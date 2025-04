VÍDEO: Incêndio mata 59 pessoas e deixa mais de 150 feridos

O que era para ser uma noite de diversão terminou em tragédia. Na noite deste domingo (16), um incêndio devastador atingiu uma boate na cidade de Kocani, no nordeste da Macedônia do Norte, causando a morte de pelo menos 59 pessoas e deixando outras 155 feridas. As vítimas fatais, segundo a diretora do hospital que acolheu os feridos, tinham entre 14 e 24 anos.

Imagens aterrorizantes que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que as chamas começaram a se espalhar pelo teto da boate, enquanto o local estava completamente lotado para um show do grupo de hip-hop DNK. Estima-se que cerca de 1.500 pessoas estavam dentro do estabelecimento quando o fogo começou, causando pânico e uma corrida desesperada para escapar.

O ministro da Saúde, Arben Taravari, revelou que entre os hospitalizados, 18 estão em estado crítico, lutando pela vida. Em um ato de solidariedade, países vizinhos como Albânia, Bulgária, Grécia e Sérvia ofereceram ajuda médica e recursos para auxiliar no atendimento aos feridos.

Enquanto as equipes de resgate continuam os trabalhos na área do desastre, autoridades locais investigam as causas do incêndio e buscam responsabilizar os eventuais culpados por essa tragédia. O clima na cidade é de luto e desespero entre familiares e amigos das vítimas.

