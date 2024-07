A plataforma de e-commerce Amazon revelou recentemente uma lista com os 10 discos de rock no formato vinil mais vendidos em 2024 e mostra que este mercado não dá sinais de saturação e o apelo comercial dos famosos bolachões continua forte. As informações são do site especializado no formato, Vinews.



Embora os discos de vinil estejam em ascensão, o streaming continua sendo a principal fonte de receita no mercado musical.



Em 2024, as vendas globais de discos de vinil devem atingir um patamar recorde de US$ 5,2 bilhões (algo em torno de R$ 28 bilhões no câmbio atual). Esse valor representa um aumento significativo de 113% em relação aos últimos três anos e é o maior desde 1990.



Ao que se sabe até o momento, o ressurgimento do vinil como formato popular está relacionado a vários fatores, incluindo qualidade sonora, colecionismo, cultura hipster e eventos especializados.



Apesar desse ressurgimento, existem desafios, como a limitada capacidade de prensagem de vinis e os custos envolvidos na produção e distribuição. No entanto, o vinil continua a conquistar fãs e artistas, tornando-se uma fonte crucial de renda na indústria musical.



Confira os 10 discos de rock no formato vinil mais vendidos em 2024 pela Amazon:



1. London Calling – The Clash

2. Temple Of The Dog – Temple Of The Dog

3. Prequelle – Ghost

4. Unreal Unearth – Hozier

5. Metallica (The Black Album) – Metallica

6. P.U.L.S.E. – Pink Floyd

7. Hypnotize – System Of A Down

8. Greatest Hits – The Marshall Tucker Band

9. Exile On Main Street – The Rolling Stones

10. Save The Turtles: Turtles Greatest Hits – Turtles