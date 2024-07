A apresentadora Xuxa iniciou uma disputa judicial contra o inquilino de um de seus imóveis no Rio de Janeiro. Ela acusa o locatário de não pagar os aluguéis entre março de julho, tendo uma dívida de cerca de R$ 14 mil. A loira pediu na justiça o pagamento imediato da dívida ou o despejo em até 15 dias.





Segundo o jornal O Globo, a dívida que o morador não pagou chega a R$ 14 mil. Já a Folha de São Paulo informa que o montante devido chega a R$ 97,4 mil e que o aluguel era de cerca de R$ 11 mil. Além das parcelas, o inquilino, que loca o apartamento desde o ano passado, também deve o condomínio, IPTU e demais encargos.





Em 2022, Xuxa moveu uma ação contra outro inquilino, morador de outro apartamento da Rainha dos Baixinhos. O caso ainda corre em segunda instância.







Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio, as partes chegaram a fazer um acordo, mas a defesa da apresentadora acusa de não honrar os compromissos. O valor da causa foi estipulado em R$ 227 mil, que equivalia à soma de 12 vezes o valor do último aluguel.





O patrimônio de Xuxa foi estimado em US$ 160 milhões (cerca de R$ 785 milhões) pelo site Wealthy Gorila. Segundo o portal Inteligência Financeira, a apresentadora possui ações em empresa de capital aberto, além de investimentos nos ramos de estética, alimentação e festas infantis.