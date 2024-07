Após o divórcio conturbado com Amber Heard, com acusações mútuas de agressão, o ator Johnny Depp tem um novo amor. Ele foi visto junto da nova namorada em um heliporto em Londres, Inglaterra, nessa segunda-feira (15/7). A mulher, que chamou atenção da mídia mundial, é a modelo russa Iullia Vlasova. Ela é 33 anos mais nova do que o astro de “Piratas do Caribe”, de 61 anos.





Esteticista e modelo, a russa tem 28 anos e é apenas três anos mais velha que a filha do namorado: a modelo Lily-Rose Melody Depp tem 25 anos. Segundo o Daily Mail, os dois estão em um relacionamento “casual” há dois anos, entre idas e vindas.





Iuliia é dona de um estúdio de beleza em Praga, na República Tcheca. Ela e Depp se conheceram em agosto de 2021, em um festival de cinema. Desde então, já foram vistos juntos algumas vezes. Em 2022, ela posou para fotos ganhando um beijo no rosto do ator nos bastidores de um show de Jeff Beck em Praga.

Iullia Vlasova, namorada de Johnny Depp Reprodução / Instagram





Nas redes sociais, Iuliia posta fotos de viagens e trabalhos e possui pouco mais de 20 mil seguidores. No início do ano, ela postou uma foto com a mão na perna de Depp, como uma resposta a um seguidor que perguntou quem era seu ator favorito. "JD. Ele é um homem incrivelmente talentoso e inspirador", escreveu. Após a informação do namoro explodir na mídia, a publicação foi apagada.





Nos stories, ela pediu privacidade, falando para os amigos não darem entrevistas para a imprensa, “Amigos, peço que se abstenham de dar entrevistas aos jornalistas sobre mim e sobre a minha vida pessoal. Sua compreensão e respeito pela minha privacidade são apreciados. Obrigada!”, escreveu.