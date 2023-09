República Tcheca anuncia compra de 24 caças F-35 dos EUA

436

A República Tcheca vai adquirir 24 caças americanos F-35, anunciou nesta quarta-feira (27) o primeiro-ministro deste país da Europa Central e membro da Otan, Petr Fiala.



"Os primeiros F-35 estarão prontos em 2029 e nossos pilotos começarão a treinar nesse momento nos Estados Unidos", disse o presidente, Petr Fiala, a repórteres.



A entrega dos 24 dispositivos começará em 2031 e o Exército tcheco terá todos eles em 2035, acrescentou.



A compra equivale a 150 bilhões de coroas tchecas (5,5 bilhões de dólares ou 27,3 bilhões de reais na cotação atual), disse a ministra da Defesa, Jana Cernochova.



As Forças Armadas tchecas estão atualmente equipadas com 14 caças suecos Gripen, cujo arrendamento expira em 2027. "Não há mais espaço para soluções provisórias", declarou Cernochova.



A compra é apoiada financeiramente pela decisão do governo tcheco de aumentar os seus gastos com defesa para 2% do orçamento nacional, alinhada com os seus compromissos com a Otan, disse Fiala.