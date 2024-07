A TV Globo prepara uma série de projetos especiais para celebrar os 60 anos de emissora em 2025. A coluna descobriu planos da emissora que estavam sendo guardados a sete chaves e vai revelar para agora para o leitor. Uma das primeiras notícias a respeito desse assunto é o convite recebido pela apresentadora Fátima Bernardes. A jornalista aceitou a proposta de R$ 250 mil para participar dos programas celebrativos das seis décadas do canal. Entretanto, o plano da emissora é bem mais ambicioso e já vem sendo trabalho nos bastidores.

Este colunista descobriu com fontes do canal que um dos projetos mais apostados gira em torno do Planeta Xuxa. O canal estaria conversando com Xuxa e a ideia seria levar ao ar no próximo ano quatro edições especiais do Planeta Xuxa. A atração seria, além de uma grande celebração da história do canal, uma homenagem da emissora para a própria apresentadora.

Um dos maiores segredos atualmente entre os planos do canal gira em torno deste projeto. A direção da TV Globo montou um time de executivos para conseguir juntar o elenco desejado. Na lista, a prioridade é o nome do apresentador Silvio Santos. A ideia é levar o dono do SBT, e o maior apresentador do Brasil, aos estúdios da Globo para relembrar sua passagem pelo canal no início da sua carreira. Silvio Santos foi um dos primeiros apresentadores a impactar os domingos da Globo, tendo apresentado no canal diversos quadros que, posteriormente viraram fenômenos de audiência na sua própria emissora.

Silvio Santos passou pela TV Globo entre os anos de 1965 e 1976. Foi lá que ele estrou o programa do Silvio Santos aos domingos e começou a fazer história com quadros como A Porta da Esperança, Show de Calouros, Em nome do Amor e muitos outros. De acordo com fontes do canal, a TV Globo já teria iniciado as tentativas de contato, mas "estaria difícil um contato direto". Até o momento Silvio Santos estaria "inacessível". A Globo tem a intenção de encontrar pessoalmente o dono do SBT para formalizar o convite.

Por hora, o SBT informou que "Silvio Santos não participa de especiais". Cabe lembrar que o próprio apresentador preferiu não comparecer ao especial de 60 anos da sua própria emissora. Silvio deixou Patrícia Abravanel no comando da celebração e preferiu assistir de casa. Nos bastidores do SBT todos comentam que Silvio não gosta de homenagens. A intenção da Globo seria parecida com a da RecordTV, que conseguiu levar Ana Maria Braga à emissora para que participasse do especial de 70 anos do canal.

No planejamento deste grandioso projeto, também constam nomes como os de Fausto Silva e Cid Moreira. Fausto trabalhou 32 anos na emissora e agora o canal quer ele apresentando uma edição especial do Domingão em 2025 para celebrar sua trajetória na Globo. A emissora aposta que o convite, se aceito, pode ser um recomeço saudável após sua trágica saída da Globo sem direito a despedida.

Outro segredo que vem sendo guardado pelo canal, é outro convite. Desta vez para o antigo âncora do Jornal Nacional, Cid Moreira. O jornalista fez história na bancada do JN antes de ser substituído pelo atual âncora e editor chefe do telejornalístico, William Bonner.

De acordo com fontes do executivo do canal, a emissora pretende convidar Cid Moreira para retornar e se sentar na bancada do Jornal Nacional em uma edição de sábado de 2025, que também pretende celebrar os 60 anos de jornalismo da emissora. Na lista de celebridades que serão convidadas a relembrar sua trajetória no canal também constam os nomes de Angélica, Fernanda Gentil, Xuxa e Fernanda Lima.