A cantora mineira Ruby, nome artístico de Camila Gomes, anunciou recentemente em suas redes sociais que está namorando Marlon Wayans, ator estadunidense conhecido por filmes como “As Branquelas”, “Todo Mundo em Pânico”, “Réquiem para um Sonho”, entre outros. Em entrevista ao Estado de Minas, ela fala de seus projetos para a carreira musical.

A artista lembra que conheceu Wayans, em dezembro de 2023, na Farofa da GKay por meio de uma amiga. De acordo com Ruby, “no segundo dia de festa já estávamos grudados mesmo ser termos nos beijado”. Para a cantora, houve uma conexão mental e desde 1° de janeiro deste ano está nos Estados Unidos com o comediante.

Conheça Ruby

Natural de Belo Horizonte, Camila começou a cantar com dois anos na igreja, onde ficou até os 18 anos atuando como ministra de louvor. A mineira chegou a cursar Direito, mas deixou a faculdade no quinto período para seguir carreira na música.

Ruby postava, no Instagram, vídeos feitos em casa cantando músicas autorais. O primeiro convite para gravar profissionalmente veio do produtor Papatinho, em 2018. Sobre isso, a artista conta que “cada parte do processo de estar em outro estado gravando foi um sonho”.





Através dessa oportunidade, Camila se inseriu no mercado musical, assinando um contrato de cinco anos com a gravadora Universal Music em 2019. Seu primeiro álbum de estúdio, Atitude, foi lançado este ano e conta com a participação do rapper Rincon Sapiência.

Sobre seu começo, Ruby comenta que “tinha a ilusão de que a carreira se resumia apenas a cantar, mas tenho aprendido que são diversos fatores para poder alcançar uma carreira de sucesso”.

Ruby está em nova fase

A mineira cresceu com referências daquilo que chama de “old school”, que vai de cantores da Black Music, como Nina Simone e Marvin Gaye, a figuras importantes da música brasileira, como Djavan e Jorge Ben Jor. Apesar do apreço pela arte antiga, Ruby conta que também escuta “muitos [artistas] contemporâneos, como Rihanna, Beyoncé, The Weeknd, entre outros”.

Camila diz estar desenvolvendo um novo projeto e que está em uma nova fase da carreira: “Depois de passar cinco anos dentro da gravadora, agora sou uma artista independente, e estou focada em criar músicas tanto em inglês como português”.

Sobre seus trabalhos, a cantora conta que “pretende se conectar com as pessoas através da música, fazer parte de suas histórias e ter minha arte como a favorita de alguém”.

A mineira está se relacionando com o comediante americano desde o começo do ano. Apesar de estar nos Estados Unidos, ela ainda não se mudou definitivamente para o país e, por ter visto de turista, não pode fazer shows.

Ruby conta que, mesmo com o empecilho, pode ir para o estúdio e compor. "Ainda tenho aproveitado para fazer uma rede de networking”. Ela ainda pretende conseguir o visto de artista para, além de trazer liberdade, “posso, futuramente, trazer uma equipe inteira para os Estados Unidos”.

Ruby fala sobre relacionamento

Em relação ao dia a dia com o comediante, a cantora mineira diz que Marlon Wayans é uma pessoa leve, trabalhadora e “tão engraçado quanto nos filmes, ele me zoa 24 horas”.

Ruby pretende passar um bom tempo no país norte-americano, já que “ele [ator de ‘As Branquelas’] ainda não pode viajar ao Brasil, pois está cumprindo agenda de shows”. No entanto, a artista contou que pretende passar a virada do ano no Brasil e até apresentar Minas Gerais ao seu namorado.