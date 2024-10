Daniel Radcliffe tinha 11 anos quando filmou "Harry Potter e a pedra filosofal", atração do Dia das Crianças no Cine Humberto Mauro

O que “Os goonies”, “E.T: O extraterrestre”, “O mágico de Oz”, “Matilda”, “Menino maluquinho” e “Harry Potter” têm em comum? Protagonizados por crianças, todos esses filmes infantis apresentam o mundo sob a perspectiva delas.

A partir desta sexta-feira (11/10), o Cine Humberto Mauro exibe a mostra “Pequenos grandes protagonistas”, com sessões gratuitas – e em boa parte dubladas –, até 22 de outubro. A proposta é despertar a reflexão por meio da diversão e da magia.



Filmes brasileiros e estrangeiros abordam o processo de descoberta e crescimento, discutindo temas como desigualdade, violência e relações familiares, entre outros.

"Os goonies", filme sobre crianças em busca de um tesouro, abre a mostra nesta sexta-feira, às 14h Warner Bros/divulgação



Mineiros

Dois deles foram produzidos em Minas Gerais. Dirigido por Helvécio Ratton, “Menino maluquinho: O filme” adaptou para o cinema a história em quadrinhos de Ziraldo estrelada pelo garoto levado que usa uma panela na cabeça.



Outro destaque é “O menino no espelho”, dirigido por Guilherme Fiúza Zenha. Baseado no livro homônimo de Fernando Sabino, o filme narra a história do garoto de 10 anos que deseja ter um clone para escapar da chatice das obrigações diárias, dedicando-se apenas aos prazeres da infância. Quando isso ocorre, ele experimenta uma jornada divertida de amadurecimento.



“É importante ter uma ligação com o Brasil e, especialmente, com Minas Gerais na programação. Pensamos que seria interessante trazer esses filmes junto de outros mais populares, como ‘Harry Potter’ e ‘As crônicas de Nárnia’, pois quem for assistir aos filmes internacionais pode se interessar em prestigiar o cinema mineiro”, explica Vitor Miranda, programador da mostra.



A seleção inclui longas lançados há mais de 50 anos. Essa abordagem oferece aos pais a oportunidade de reviver momentos nostálgicos, enquanto o público mais jovem pode conhecer clássicos do cinema.



“Nosso projeto tem uma característica de cinema de formação e resgate. Não podíamos deixar de incluir ‘O mágico de Oz’, por exemplo, obra que inspira novas histórias há quase um século”, diz Miranda. A ideia é atrair, além das crianças e familiares, o público adolescente e jovem adulto que teve contato produções infantis dos anos 1990 e 2000.

"O mágico de Oz" ficou em segundo lugar na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos



Neste sábado,12 de outubro, todos os filmes estarão dublados em português. A programação do Dia das Crianças começa às 14h com “O mágico de Oz” (1939), que narra a história da americana Dorothy, menina do interior do Kansas cuja vida muda radicalmente quando um furacão a leva para a mágica terra de Oz.

Aos 11 anos, Kate Maberly interpretou a protagonista de "O jardim secreto" Warner Bros/divulgação



Luto e cura

Às 16h, será a vez de “O jardim secreto” (1993), que aborda o luto de Mary, de 10 anos. Ao fazer novas amizades e reconstruir um jardim, ela inicia seu processo de cura. Às 18h, será exibido “Harry Potter e a pedra filosofal”, o primeiro longa da saga que desde 2001 encanta as crianças com o universo bruxo de Hogwarts.



Em cartaz em Nova Lima desde 21 de setembro, a mostra “Pequenos grandes protagonistas” chegará a Congonhas em dezembro.



NA TELONA



SEXTA (11/10)

•14h: “Os goonies” (1985), de Richard Donner. Dublado em português.

•16h30: “A história sem fim” (1984), de Wolfgang Petersen. Dublado.

•18h30: “E.T: O extraterrestre” (1982), de Steven Spielberg. Dublado.



SÁBADO (12/10)

•14h: “O mágico de Oz” (1939), de Victor Fleming e King Vidor. Dublado.

•16h: “O jardim secreto” (1993), de Agnieszka Holland. Dublado.

•18h: “Harry Potter e a pedra filosofal” (2001), de Chris Columbus. Dublado.



DOMINGO (13/10)

•17h30: “Menino maluquinho: O filme” (1995), de Helvécio Ratton.

19h30: “Crooklyn: uma família de pernas pro ar” (1994), de Spike Lee. Legendado.



TERÇA (15/10)

•16h: “Harry Potter e a pedra filosofal” (2001), de Chris Columbus. Dublado.



QUARTA (16/10)

•14h: “Matilda” (1996), de Danny DeVito. Dublado.

16h: “A princesinha” (1995), de Alfonso Cuarón. Legendado.

•18h30: “As crônicas de Nárnia: O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” (2005), de Andrew Adamson. Legendado.



QUINTA (17/10)

•16h: “Crooklyn: uma família de pernas pro ar” (1994), de Spike Lee. Legendado.

•19h: “Indomável sonhadora” (2012), de Benh Zeitlin. Legendado.

“PEQUENOS GRANDES PROTAGONISTAS”



Mostra de filmes infantis no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Em cartaz até 22/10. Entrada franca, com retirada de ingressos meia hora antes do início da sessão. Programação completa em https://fcs.mg.gov.br



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria