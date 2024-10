Duas décadas após a chegada dos portugueses ao Brasil, mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira. O clima tropical da então colônia se mostrou favorável ao plantio e logo os canaviais foram implementados, sobretudo no litoral nordestino.



Essa atividade econômica, no entanto, gerou diversos impactos socioambientais no Brasil. Extensas áreas da mata atlântica, por exemplo, foram destruídas – tanto para abrir espaço para canaviais, quanto para alimentar as caldeiras dos engenhos com a madeira da vegetação nativa. Atualmente, algumas usinas de açúcar ainda geram a liberação de resíduos tóxicos que contaminam as águas brasileiras.

Tais questões são trabalhadas pela bailarina e performer carioca Izabel de Barros Stewart no espetáculo “Solo da cana”, que estreia no Teatro 2 do CCBB BH, nesta sexta (11/10), às 19h. A peça, escrita pela artista e dirigida por João Saldanha, parte do seguinte questionamento: o que uma cana-de-açúcar teria a dizer aos seres humanos após séculos de exploração?



No palco, a bailarina estreia como atriz ao interpretar a própria cana-de-açúcar em um jogo cênico que busca atribuir voz e ação ao vegetal que, ainda hoje, segundo ela, reforça a cultura mercantilista e exploratória.



Racismo

Não é a primeira vez que as pautas ambientais são trabalhadas pela artista. Izabel foi coordenadora da ONG Primatas da Montanha (PRIMO) e estruturou um programa de educação ambiental na escola Instituto Ouro Verde, em Nova Lima, na Grande BH.



“Na montagem, focalizo a exploração da cana-de-açúcar para discutir não só o aproveitamento abusivo da terra, flora e fauna, mas também de certos grupos humanos. A colonização que transformou a paisagem e desmatou as florestas brasileiras para instaurar o latifúndio privado de monocultura criou as sub-humanidades. O racismo e as discriminações de gênero fazem parte desse regime de pensamento”, diz Izabel.



Durante o Ciclo do Açúcar, que durou do século 16 ao 18, a produção e exportação da cana se davam a partir da mão de obra escravizada, primeiro dos indígenas e, mais tarde, dos africanos.



Povos originários foram expulsos de suas terras para o cultivo em monocultura e a escravização da população africana provocou danos sociais que se estenderam para a contemporaneidade.



Em 2023, 212 pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão foram resgatadas no Sul de Goiás em usinas de álcool e canaviais. Os trabalhadores, vindos do Norte e Nordeste do país, eram obrigados a pagar aluguel dos alojamentos precários em que viviam, não havia fornecimento de alimentação e instalações sanitárias próximas ao trabalho, bem como equipamento de proteção para a aplicação de agrotóxicos nas áreas de plantio.



“A lógica do abuso dos solos e da natureza como recurso e mercadoria se estende para as relações que se estabelecem com quem trabalha na terra. Nesse sentido, todo ecocídio também é uma forma de genocídio. Não tem como separar ambos os crimes, porque vivemos em um planeta em que as vidas são interdependentes”, destaca Izabel de Barros Stewart.



“SOLO DA CANA”

