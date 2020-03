Uma volta pela Ilha da Madeira

O Cais da Ponta do Céu é o cenário perfeito para apreciar o nascer ou o pôr do sol (foto: Francisco Correa/divulgação)



Clima ameno durante todo o ano e um relevo montanhoso para admirar o nascer ou o pôr do sol. Essa é a Ilha da Madeira, em meio ao Atlântico, cuja área é de apenas 740 quilômetros quadrados. Alugando um carro, é possível passear por todo o território português e conhecer vários pontos turísticos em pouco tempo. Funchal, capital do arquipélago, é uma cidade que combina a natureza da ilha com grande variedade de opções gastronômicas de alto nível e hotéis luxuosos.

A oferta cultural de Funchal é vasta: é lá que está o Museu CR7, em homenagem ao jogador Cristiano Ronaldo, nascido na ilha; o Museu do Bordado, onde é possível descobrir mais sobre o famoso bordado madeirense; e a belíssima Fortaleza de S. Tiago, uma construção do século 17.

A capital, Funchal, encanta os turistas que chegam ao paraíso português (foto: Turismo da Madeira/divulgação)

O Curral das Freiras, no coração da ilha, é rodeado por enormes montanhas e foi o refúgio de freiras que escapavam de piratas no século 16. Eira do Serrado e o Paredão são alguns dos pontos altos das montanhas que cercam a cidade, que oferecem as melhores vistas do vale.

A Vila Câmara de Lobos é outro passeio imperdível. A pesca é a principal atividade da cidade e, por isso, não faltam bares e restaurantes para saborear os frutos do mar da região, como o famoso peixe-espada preto. Para mais informações, acesse www.madeiraallyear.com.