Raquel Brito encerrou sua participação no reality A Fazenda 16 depois de se queixar de dor torácica, e deixou o público preocupado. Ela precisou de atendimento médico dentro do programa. Nesta sexta-feira (11/10), a influenciadora digital foi às redes sociais contar o que está acontecendo. A irmã de Davi, último campeão do Big Brother Brasil, publicou que teve diagnóstico de miocardite aguda.



A doença caracteriza-se por uma inflamação no coração que pode ser ocasionada por quadros complicados de diferentes infecções. A ex-peoa fez uma bateria de exames na segunda-feira (7/11). O boletim médico foi postado na página oficial de Raquel no Instagram.



Conforme o documento, "a paciente Raquel Brito Santos de Oliveira foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de Miocardite Aguda. Apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso".





O que é a miocardite

“A miocardite geralmente é causada por uma infecção viral. Um caso grave pode enfraquecer o coração, o que pode causar insuficiência cardíaca, frequência cardíaca anormal e morte súbita. Os sintomas incluem dor no peito, batimentos cardíacos anormais e falta de ar", esclarece o cardiologista membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da American Heart Association, Juliano Burckhardt.





O especialista explica que "o tratamento de inflamações cardíacas pode incluir medicamentos para regular o batimento cardíaco e melhorar a função cardíaca. Em casos raros, mas graves, um dispositivo pode ser necessário para auxiliar o funcionamento do coração."





A condição é a inflamação do músculo do coração conhecido como miocárdio, que facilita a contração para bombear sangue. Quando esse músculo inflama, esse movimento de contração pode ser afetado.

"O sintoma mais comum é dor no peito e algumas pessoas podem ter febre. Em casos mais severos, o paciente pode sentir falta de ar e inchaço nas pernas. Em casos muito graves pode levar à morte", explicou à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) Jorge Salinas, infectologista e epidemiologista do hospital da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.



Em crianças, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o sinal de alerta para a miocardite é a ocorrência de taquicardia sem febre.



A palavra miocardite começou a aparecer com frequência em buscas no Google e grupos de WhatsApp desde que começou a vacinação contra a COVID-19 em crianças de cinco a 11 anos no Brasil. A inflamação do músculo cardíaco foi associada com efeito adverso tanto da infecção por coronavírus, em si, quanto pela vacinação para a doença.



Segundo a Fiocruz, 75% dos casos de miocardite associados a vacina contra a COVID-19 ocorriam em homens e a idade média dos afetados era de 30 anos, após a primeira dose da vacina, e 24 anos, após a segunda dose. Além disso, os casos de miocardite em crianças decorrentes de vacinação, além de muito raros, foram, em sua grande maioria, leves.



A miocardite pode aparecer "depois de uma infecção, qualquer que seja ela, ou devido a uma falha do nosso sistema imune", diz Jorge Salinas. Portanto, como a COVID é uma infecção viral, pode causar o aparecimento dessa inflamação, por si só.



De acordo com Jorge Salinas, alguns estudos chegaram a mencionar que a incidência da miocardite era de mais de 100 por 100 mil casos em pessoas com COVID, enquanto a incidência antes da COVID existir era de 1 a 10 casos por 100 mil habitantes.



Desabafo

"Eu não esperava por isso. Eu não esperava nunca que eu iria sair dessa forma, por motivos que podem acontecer com qualquer pessoa", postou Raquel no Instagram, pedindo aos internautas que não façam especulações sobre coisas que não são verdade, em suas palavras.



"Eu só vou cuidar de mim, né? Graças a sua equipe que tá combatendo as fake news, de tudo. Eu vou me pronunciar bem depois, bem depois. (...) Enfim, só peço que vocês aguardem mais informações. A equipe vai se pronunciar em relação a tudo e desde já muito obrigada pelo carinho que vocês estão tendo, mas eu tô bem, tá?"

*Com BBC News Mundo

