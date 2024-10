"Deixei de fazer parte dos planos dele", disse Mani Rego sobre relacionamento com ex-BBB Davi Brito

Nesta segunda (14/10), Celsilene de Jesus Rego, mais conhecida como Mani Rego, entrou com um processo para reconhecer união estável com o baiano Davi Brito, campeão do BBB 24.

Durante o reality show da TV Globo, Davi Brito se referia à companheira, com quem morava há dois anos, como “esposa”, mas o fim do relacionamento se deu logo após o baiano sair vitorioso do programa.

Em conversa com Ana Maria Braga no “Mais Você”, Davi afirmou que ele e Mani ainda estavam se conhecendo.

“Aquele momento foi muito duro de ouvir. [Ele] querendo desconstruir tudo o que a gente viveu em tão pouco tempo. Foi muito duro ouvir aquelas palavras dele. Eu acho que deixei de fazer parte dos planos dele”, disse Mani ao ser entrevistada pelo “Domingo Espetacular”, em setembro.

A assistente social ainda explicou o motivo pelo qual não se pronunciou sobre o término mais cedo.

"Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu não gosto muito de falar sobre a minha vida pessoal. Preferi me calar. Me calei, não porque estava errada, mas porque eu estava me preservando, preservando os meus sentimentos”.

O processo para reconhecimento de união estável segue na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

