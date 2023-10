'Fake natty': Rodrigo Góes ganha prêmio de melhor meme de 2023

438

Rodrigo Góes ganhou o prêmio de Meme do ano, no Meme Awards (foto: Reprodução / Instagram)

“Look at him!” “É natural ou fake natty?” Esses são só alguns bordões do nutricionista Rodrigo Góes. Aos 36 anos, o brasiliense se tornou um dos nomes mais famosos da internet brasileira após viralizar com vídeos analisando o físico de celebridades. Góes foi o grande vencedor do Meme Awards 2023, que elege os melhores memes da internet brasileira, levando três estatuetas, sendo uma delas o prêmio principal.



O nutricionista levou a categoria “Realeza dos mementos”, sendo eleito tanto pelo júri técnico quanto por voto popular. Já no “Garoto apresenta meme do ano”, ele ganhou com o bordão “Fake natty”. Misturando inglês e português, Góes postou o primeiro vídeo em junho de 2022, no TikTok, e já se tornou um sucesso: foram 9 milhões de visualizações e quase 1 milhão de likes.

Com seu jeito “extremamente aesthetic”, Rodrigo começou a fazer vídeos mais longos, para o YouTube, fazendo ainda mais sucesso. Atualmente, ele conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, furando a bolha e conquistando quem não é ligado ao mundo fitness. Em seus vídeos, ele analisa antes e depois do “shape” dos famosos, analisando se o resultado é natural ou conquistado com a ajuda de procedimentos estéticos.

Seu conteúdo mistura bom humor com informações sobre academia, dieta, musculação e fisiculturismo. E, claro, muita rejeição ao “suco”, como chama anabolizantes. “O fator principal que levo em consideração é o respeito. No meu canal, o amor e respeito imperam. Por meio de uma avaliação humorada, respeitosa e com bastante inglês, eu busco conscientizar um pouco a população em massa sobre o uso de esteroides anabolizantes e também trazer um pouco de transparência para o meio fitness”, contou em entrevista à CNN.

Ele explica que faz os vídeos sem um roteiro. “Fiz meu ensino médio nos Estados Unidos e gosto muito do inglês. Por essa razão gosto de misturar o inglês com o português. As gírias surgem espontaneamente. Eu não faço nenhum tipo de roteiro, aperto play e vejo o que acontece”, disse.

Apesar de ser a estrela do canal, Rodrigo compartilha a página com a esposa, a também nutricionista Bárbara Maltez. Em suas publicações, ele não deixa de exaltar o quanto a ama e tem orgulho de sua família.