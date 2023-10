'Meme awards': prêmio elege maiores nomes da internet brasileira

438

Diogo Defante comandou a cerimônia do Meme Awards, que teve Rodrigo Góes como grande vencedor (foto: Reprodução / Meme Awards)

Se tem uma coisa que os brasileiros sabem fazer na internet são os memes. Para celebrar esse talento, o Meme Awards elegeu os maiores nomes e piadas que tomaram conta das redes sociais neste ano. A premiação acontece desde 2020. Desta vez, a cerimônia, com clima de Oscar, foi realizada na sede do Meta, em São Paulo, na noite dessa terça-feira (3/10).

A noite foi comandada pelo humorista Diogo Defante , com participações especiais de Juju dos Teclados e Rodrigo Góes, além de apresentações musicais de Manoel Gomes e do próprio comediante. Com clima descontraído, foram anunciados os vencedores das 14 categorias, escolhidos pelo júri técnico (composto por Baptista Miranda, Marimoon, Jade Baraldo, Priscila Beatrice - a Rihanna brasileira -, Pedro Certezas, Esdras Comedy, Elay Oliv e Rod Pocket), por voto popular ou pelas redes sociais.

Além disso, a cerimônia contou com um momento de homenagem a memes que já caíram no esquecimento, mas fizeram história, chamado In mememoriam. Nissin Ourfali; Morre, diabo; Me gusta; Para nossa alegria; Sou faraó; Ata; Me solta; Panificadora alfa; Já acabou, Jessica?; Aqui tem coragem; Tapa na pantera; Lasier Martins tomando choque; Disaster girl; Um mamute pequenino e Ruth Lemos (sanduíche-iche) foram os lembrados nessa homenagem.

Confira os indicados e os vencedores de cada categoria:

- Melhor comunidade de esporte -

Legadão da Massa

Memes futebolísticos

PES mil grau

Cortinas ao contrário - vencedor

Central do braga

- Comunidade LGBTIA+ -

Brazilian version

patricia treinada

saquinho de lixo

Acervy - vencedor

Reptyliana



- Trends do ano -

Sequência de lovezinho - treyce

Tá OK- Dennis ft. Kevin o Chris

Ensaio das maravilhas - Pedro Sampaio ft. Thaysa Maravilha - vencedor

Filtro envelhecedor

Bloody Mary (dança da Wandinha)

- Comunidade revelação -

Construindo tabus

Disney terapia

Midnight

Pacify lyrics

Ralinho de pia - vencedor

- Vira-lata caramelo dourado (homenagem a pessoas que fizeram história na internet) -

Cid (Não Salvo)

- Reels do ano -

Larissa Glor - atendente de loja de artigos esportivos

Malhassaum - lebloner

Gui Sousa - invasão alien - vencedor

Vovó Maria e o neto - maior vigarice

Leo Bagarolo - mãe x pai acordando

- Pin apresenta melhor comunidade -

Melted videos

O Brasil que deu certo

Rolê aleatório

Saquinho de lixo

Brazilian version - vencedor (eleito por júri técnico)Rolê aleatório

Bad vibe memes

South America memes

Coisas para ver chapado

Greengo dictionary

Macintosh 1984 - vencedor ( eleito por voto popular)

- Pet do ano -

Gato Miu (categoria das redes sociais)

- Memeiro do ano -

Picardo (categoria das redes sociais)

- Comunidade educativa -

História no Paint (categoria das redes sociais)

- Comunidade de cultura pop -

Odebosh (categoria das redes sociais)

- Realeza dos mementos -

Manoel Gomes

Blogueirinha

Maria José

James da salada de frutas

Nilly

Nicole Bahls

Xurrasco

Rodrigo Góes - vencedor ( eleito por júri técnico e voto popular)

Jojo Toddynho

Fred Nicácio

- Garoto apresenta meme do ano -

Escritório “Um tiro de justiça”

Fake natty - vencedor

Base da Virgínia

James da salada de frutas

Zé da manga

Attenzione pickpocket

Banda Takitá

Você tem sangue de Maria Bonita

Uma drag? Uma drag boa? - vencedor (prêmio dado por Defante)

Uma fazenda maluca

- Melhor look da noite -

Moça da Sara - vencedor