Mulher entra nua no Palácio do Planalto

Na manhã desta quarta-feira (30/10) uma mulher ficou nua no Palácio do Planalto. Segundo testemunhas, ela passou pelo detector de metais vestida, e logo em seguida tirou as roupas.





Em nota ao Correio, a Secretaria de Comunicação Presidência da República informou que a mulher estava agindo de forma incoerente e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros no Palácio do Planalto, depois foi encaminhada ao Hospital de Base.

Segundo o jornal O Globo a mulher tentava ser ouvida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou pelo vice Geraldo Alckimin.