Shoppings criam estratégias para a Black Friday

Nesta semana, o comércio físico e o on-line se preparam para atender a alta expectativa e demanda da Black Friday. Os shoppings, em meio à campanha de Natal, criam estratégias para atrair os consumidores às lojas. A Lumine, administradora de shopping centers em diferentes regiões do Brasil, revela otimismo com a promoção. Em levantamento realizado com os gestores dos empreendimentos de seu portfólio, a maioria projeta um aumento nas vendas entre 10% e 15% em relação ao mesmo período de 2023. Alguns estão ainda mais otimistas, com expectativas de crescimento que podem chegar a 20%.



“A Black Friday 2024 promete movimentar significativamente o setor varejista. Nos shoppings, de acordo com a apuração interna que realizamos, cerca de 70% dos lojistas participam da ação promocional oferecendo descontos que podem chegar a até 70%. Além dos preços atrativos, os consumidores têm a vantagem de poderem levar os produtos na hora, depois de se certificarem”, comenta Claudio Sallum, sócio da Lumine.



Sallum adianta que há shoppings criando eventos culturais gratuitos durante a Black Friday, como shows; ações em parceria com influencers regionais para destacarem produtos e preços nas lojas, entre outros atrativos que agregam à experiência do consumidor na compra física.



Em São Paulo, o superintendente do Cantareira Norte Shopping conta como será no empreendimento. “Teremos a Black Friday Cantareira de 29 de novembro a 1 de dezembro, divulgando produtos das lojas com descontos. Além disso, faremos o Palco Cantareira Especial com cover do Michael Jackson e show gratuito na sexta, dia 29”, comenta Humberto Moreira.



No Itaquá Park Shopping, localizado no interior da capital paulista, será realizada a ação "Black Friday no Park" entre os dias 27 de novembro e 1 de dezembro. "A ação é um pré-aquecimento das vendas de final do ano, com expectativa de crescimento superior a 15%", afirma Fernando Brandão, superintendente do empreendimento. O shopping contará com uma loja "Show Room" apresentando um catálogo digital das ofertas e produtos em exposição.



O Plaza Shopping Itu, próximo à capital paulista, investiu em comunicação visual. "Criamos uma etiqueta em tamanho grande para acompanhar os produtos nos posts das redes sociais", explica Edgar Silveira, gerente de Marketing.



No Rio Grande do Sul, o Praça Rio Grande Shopping apostará na mídia local e em influenciadores digitais. "Vamos ambientar o mall e o DJ dará um clima promocional. É uma data muito esperada pelos clientes e o shopping estará preparado, com expectativa de até 10% de aumento de vendas", revela Laura Antonacci, superintendente do empreendimento.



Na Bahia, a presença digital também está nas estratégias do Boulevard Shopping Camaçari. “Na data da Black Friday, 29 de novembro, realizaremos uma live shop com duas influencers digitais da cidade, responsáveis pelo perfil no Instagram ‘Achadinhos Camaçari’. Serão feitas lives durante todo o dia, divulgando as ofertas disponibilizadas pelas lojas. Também faremos um receptivo com DJ na entrada principal do empreendimento”, revela Verena Maia, superintendente do empreendimento.

Website: http://www.lumine.adm.br