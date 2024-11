Já tem programação para o feriado? Pela primeira vez no Triângulo Mineiro, o Festival Fartura chega a Uberlândia, de sexta a domingo (15 a 17 de novembro), na Praça Clarimundo Carneiro, com acesso gratuito. Depois de rodar todas as regiões brasileiras e alçar voos internacionais, com ações na França e em Portugal, a plataforma Fartura Gastronomia do Brasil reforça a missão de explorar ainda mais o território nacional.

O evento celebra a riqueza gastronômica da região com o tema "A vida cotidiana de Uberlândia". Estão confirmados chefs belo-horizontinos, como Leandro Dornas, Carolina Fadel e Caetano Sobrinho, e da região do Cerrado, caso de André Barros (Goiânia). "Além de ser uma região muito rica gastronomicamente, é uma das cidades mais citadas nas pesquisas realizadas com o público após os festivais. Havia uma demanda expressiva do próprio público por um evento no local", conta Guilherme Sânzio, diretor de produção da Plataforma.

O público poderá experimentar pratos e petiscos nos estandes de restaurantes convidados, acompanhar as atividades do Cozinha ao vivo – quando o chef prepara os pratos na hora - e todos podem provar e fazer compras na Mercearia Fartura, com produtos das marcas Dalu Caseirices, Doces Dona Lázara, Motor's Churros, Deusa do Vinho Adega e Yala Café, como doces caseiros, churros, cafés e diferentes queijos. Shows musicais e DJs completam a programação.





Um dos pratos que será preparado no evento é o arroz de puta rica (ou arroz de cabaret), do chef André Barros, de Goiânia André Barros/Divulgação

O espaço Brasa e Lenha será um dos destaques, com chefs especializados em assados, como Heloy Pereira, Danillo Engel e Alexandre Villela, conhecido como Badaró. Entre os chefs locais, o festival apresenta Robson Meirelles (Terra Brasilis Restaurante), Peterson Freitas Fonseca (Famoso Pastel), Carlos André (Udi Beer Garden), David Tomaz (Bendito Restaurante), Luciano Macri (Faca e Fogo) e Lyvia Guimarães (No Jardim Café).





A gastronomia da região está contemplada na programação, como comenta a curadora gastronômica Carolina Daher: "Minas são muitas e muitas. Chegamos a Uberlândia mostrando as riquezas e a cultura do Triângulo Mineiro, que faz fronteira com São Paulo e Goiás e, por isso mesmo, tem uma gastronomia única, com influências da comida caipira".

Carolina completa: "Estamos trazendo um pouco disso, mostrando que Minas Gerais é tão gigante, como um país de características próprias em cada uma dessas regiões. A nossa ideia é mostrar que aqui se come pamonha, talvez muito mais que a gente coma nas Vertentes, aqui se usa o buriti para fazer doce, mais o que a gente usa no Sul de Minas. Ainda teremos pastel, café e baru presentes em muitos pratos!".

O Nhoque Mineirinho compõe a cozinha ao vivo de domingo Alexandre Villela/Divulgação

O Festival Fartura Uberlândia é realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Tem patrocínio da Bem Brasil, Cemig e Instituto BAT.





Fartura – Gastronomia do Brasil

É a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. Desde 2012, as Expedições Fartura já percorreram mais de 100 mil km pelo território nacional, originando livros, filmes e eventos premiados. A plataforma já realizou Festivais Fartura em mais de 10 cidades brasileiras e internacionais, incluindo Belo Horizonte, São Paulo, Tiradentes, Fortaleza, Porto Alegre, Belém, Brasília, Lisboa e Porto, atingindo cerca de um milhão de pessoas.

A chef Lyvia, do No Jardim Café, também participa do evento Lyvia Guimarães/Divulgação

Confira a programação das cozinhas ao vivo:

SEXTA



Leandro Dornas - Feijão tropeiro do Minas Demais

Heloy Pereira - Cordeiro acompanhado de cuscuz marroquino de caju, lâminas de amêndoas torradas e vegetais de brasa

Caetano Sobrinho - Fideuá de Galinha Caipira e Linguiça Artesanal com Aiolli de Alho Assado

Heloy Pereira - Porco caipira com arroz de roça(lombo salgado, bacon, paio, abóbora, milho verde, couve crispy e gema curada na jabuticaba)

André Barros - Ambrosia gratinada com queijo minas curado

SÁBADO



André Barros - Arroz de Puta Rica ou arroz de cabaret



Carol Fadel e Paula Ribeiro - Pudim de Coco com Brigadeiro de Milho

Luciano Macri - Chorizo reverse com steak tartar de cortes alternativos, chips e variação de molhos

Manoela Lebrón - Pintado na parrila com caldo de frango caipira e salada de thai mamão verde



Pedro Vitorino - Feijão da tropa. Blend de feijão (branco, vermelho e verde), massa de linguiça, bacon, paio pernil e sobrecoxa de frango; temperado com pimenta de cheiro , cebola, alho e alho poró; Finalizado com uma farofa de farinha panko colorida no urucum e na cúrcuma e o toque especial de uma couve rasgada salteada na manteiga de garrafa.

Luciano Macri - Chorizo reverse com steak tartar de cortes alternativos, chips e variação de molhos

DOMINGO



Danillo Engel - Galinhada

Alexandre Villela - Canjiquinha de milho criolo com camarão, polvo e linguiça da roça

Lyvia Guimaraes - Peixe na lata, pirão, salada crua de chuchu e ora-pro-nobis

Alexandre Villela - Nhoque Mineirinho

Serviço

Festival Fartura Uberlândia

15 a 17 de novembro

Praça Clarimundo Carneiro, Fundinho - Uberlândia



Sexta-feira: 12h às 22h

Sábado: 12h às 22h

Domingo: 10h às 18h

Acesso gratuito.

