Veja como o Réveillon é festejado ao redor do mundo

Na Rússia, um símbolo muito comum são as matrioscas. No país, é comum sair para festejar só após a virada do ano. Também é comum escrever um desejo em um papel e queimá-lo assim que o ano vira. As cinzas são colocadas no copo de champagne. Em seguida, os russos brindam e bebem. Foto: - Reprodução Youtube