Fernanda Torres se desculpa por blackface no 'Fantástico', há quase 20 anos

Fernanda Torres se desculpou por ter feito blackface (quando uma pessoa branca pinta seu rosto e corpo de preto) em esquete de "A comédia da vida privada", série do programa "Fantástico", exibida há quase duas décadas.

O clipe voltou a circular nas redes sociais, o que levou a revista especializada em Hollywood Deadline a questioná-la sobre o humorístico.

"Há quase 20 anos apareci com blackface em um esquete de comédia de um programa de TV brasileiro. Estou muito arrependida por isso. Estou fazendo esta declaração porque é importante para mim abordar isso rapidamente e evitar mais dor e confusão", afirmou Torres à revista.

No esquete, Torres vive dois papéis: Solange, uma dona de casa, e Dalva, sua funcionária doméstica negra. A atriz usou maquiagem para escurecer seu tom de pele.

Fernanda Torres com blackface em quadro do programa 'Fantástico' há 20 anos Reprodução

"Naquela época, apesar dos esforços dos movimentos e organizações negras, a conscientização sobre a história racista e o simbolismo do blackface ainda não havia entrado na consciência pública dominante no Brasil. Graças a uma melhor compreensão cultural e a conquistas importantes, mas incompletas, neste século, está claro agora em nosso país e em todo lugar que o blackface nunca é aceitável", afirmou ela.

"Esta é uma conversa importante que devemos continuar a ter uns com os outros para evitar a normalização de práticas racistas, tanto no passado quanto no presente", afirma a atriz. "Como artista e cidadã global, e com meu coração aberto, sigo atenta e comprometida com a busca das mudanças vitais necessárias para viver em um mundo livre de desigualdade e racismo."

Fernanda Torres teve maior projeção internacional ao longo dos últimos meses, após ter conquistado o prêmio Globo de Ouro e ter sido indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua performance em "Ainda estou aqui".

"O esquete do 'Fantástico', produzido pela Globo, não tem nada a ver com a performance elogiada de Torres no longa lançado pela Sony Pictures Classics e que também foi indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional", escreve o Deadline.

Nas redes sociais, defensores de Torres e fãs brasileiros acusam o portal de recuperar a cena polêmica para deliberadamente prejudicar as chances da atriz ao prêmio.

A atriz disputa o Oscar com Demi Moore, de "A substância"; Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez"; Cynthia Erivo, de "Wicked"; e Mikey Madison, de "Anora".

"Guerra de fãs"

Recentemente, uma "guerra" entre apoiadores das diferentes estrelas ganhou palco nas redes sociais, na qual Fernanda Torres inclusive precisou intervir para pedir respeito a Karla Sofía Gascón.

Em "Ainda estou aqui", ela vive Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que decide estudar direito após o sequestro e assassinato do seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello) pela ditadura militar. O longa de Walter Salles, que acompanha a busca de Eunice por justiça, é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.

O longa levou mais de 3 milhões de brasileiros às salas de cinema e fez história ao ser o segundo filme do Brasil com maior número de indicações ao Oscar, atrás somente de "Cidade de Deus".