'Ainda estou aqui': redes querem 'cena da sorveteria' no Oscar

Neste fim de semana, viralizou nas redes sociais um trecho do filme brasileiro "Ainda estou aqui", de Walter Salles, concorrente ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). A premiação acontece em 2 de março.

A cena em questão retrata Eunice Paiva na sorveteria ao lado dos seus filhos. A protagonista se emociona ao perceber casais apaixonados e famílias completas, após seu marido, o deputado Rubens Paiva, ter desaparecido em razão da ditadura militar.

Com a indicação de Fernanda Torres à categoria de Melhor Atriz no Oscar, o trecho voltou a viralizar como uma forma de destacar sua atuação. Na pele de Eunice, Torres consegue expressar sentimentos profundos com apenas o olhar.



Na internet, usuários comentam. "O olhar de Fernanda Torres diz tudo. Enquanto registra a naturalidade do lugar, os risos, o afeto e a presença, a sensível câmera de Walter Salles nos deixa com uma certeza: nada será como antes", diz um perfil.

"Ainda estou aqui" é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. Nele, o autor conta a história verídica do desaparecimento de seu pai nos anos 1970, posteriormente confirmado como morto pela ditadura.

O longa estreou no Brasil em novembro de 2024 e está conquistando diversos prêmios internacionais, como o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama para Fernanda Torres, entregue em janeiro deste ano.

