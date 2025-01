Cariocas ‘de cria’ refazem cena de ‘Ainda estou aqui’

O humorista Max Vitorino viralizou nas redes sociais ao recriar uma das cenas mais famosas do filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, em uma versão “de cria” - expressão utilizada para se referir a quem vive as experiências do cotidiano da favela.

A cena se trata do momento em que Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, participa de uma sessão de fotos para uma revista com seus filhos após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello). No ensaio, o fotógrafo pede para que a família não sorria, decisão que é contrariada pela matriarca.

No entanto, na versão de Max, que realiza o papel de Eunice Paiva, o fotógrafo não quer que o grupo faça sinais e gestos para foto, o que é desconsiderado humorista, que autoriza os filhos fazerem a pose.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice