Walter Salles: além de ‘Ainda estou aqui’ no Oscar, um doador eleitoral pé-quente

Com “Ainda estou aqui” concorrendo em três categorias do Oscar 2025, Walter Salles foi também um bem-sucedido financiador de campanhas políticas nas eleições de 2024.

Dos sete candidatos a vereador a quem Salles distribuiu, no total, R$ 420 mil, quatro saíram vitoriosos das urnas. No Rio de Janeiro, Tatiana Roque, do PSB, e Tainá de Paula, do PT. Em São Paulo, Marina Bragante, da Rede. Em Goiânia, Aava Santiago, do PSDB.

Receberam doações de Walter Salles mas não foram eleitos Elaine do Quilombo Periférico, do PSol; Pedro da IA, da Rede, em São Paulo; e Vanda Witoto, da Rede, em Manaus.

Um dos herdeiros do Unibanco, incorporado pelo Itaú em 2008, e dono de uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões, o cineasta vai ao Oscar com “Ainda estou aqui” indicado às categorias de melhor filme e melhor filme internacional e com Fernanda Torres concorrendo à estatueta de melhor atriz.