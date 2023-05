Negócios criam novidades a partir de uma única receita

687

O que tem feito mais sucesso entre os clientes da Cenorê é o brigadeiro recheado com bolo de cenoura (foto: Ludmilla Dourado/Divulgação)

Por que não explorar ao máximo um produto que é tão amado? Essa é a lógica de negócios ultraespecializados, que criam novidades a partir de uma única receita. Você vai conhecer lojas em Belo Horizonte que trabalham só com pão de queijo, bolo de cenoura com brigadeiro e o drinque Moscow Mule. Quem investe nessa ideia enxerga vantagens, como a criatividade e a qualidade do que se vende.



“Para mim, isso faz todo o sentido. Quando você se especializa, tende a fazer aquilo da melhor maneira possível”, opina Lucas Parizzi, que, há nove anos, fundou A Pão de Queijaria.



Como um bom mineiro, ele imaginou que não teria erro em abrir uma loja para vender exclusivamente o amado pão de queijo. E acertou. A marca cresceu ao longo desses anos (já tem três unidades) e virou referência.









A massa de pão de queijo vira waffle e ganha cobertura de ovos mexidos com bacon (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

Depois eles partiram para os recheados. “Não esperava que isso fosse ter tanta repercussão. Não é uma novidade para o mineiro, mas trouxemos recheios diferentes, fizemos releituras e deu muito certo. Virou um dos nossos diferenciais”, comenta Lucas. O trabalho começou pelo pão de queijo simples. A ideia era resgatar a receita tradicional, com o máximo de qualidade, utilizando queijos artesanais de pequenos produtores em várias regiões de Minas Gerais. O cardápio se divide entre Serro, Serra do Salitre e Serra da Canastra.Depois eles partiram para os recheados. “Não esperava que isso fosse ter tanta repercussão. Não é uma novidade para o mineiro, mas trouxemos recheios diferentes, fizemos releituras e deu muito certo. Virou um dos nossos diferenciais”, comenta Lucas.





Entre as criações, o Chovinista sempre foi o mais vendido. Virou um clássico, tanto que não sai do cardápio. Talvez seja porque o pão de queijo abraça um recheio que é muito mineiro. Tem costelinha desfiada, couve crocante, bacon e queijo minas.





Trabalhar com um único produto pode parecer restritivo. Para Lucas, não. “Usamos isso ao nosso favor para sermos criativos e sabemos que esse universo do pão de queijo se abre para múltiplas possibilidades. Estamos sempre pensando em quais receitas podemos colocá-lo”, destaca. Até porque não se usa só a massa assada redondinha.





Para aproveitar o pão de queijo do dia anterior, eles começaram a fazer uma farinha.



Essa massa triturada passou a empanar as tiras de queijo do Serro, que é um acompanhamento, o filé-mignon que vai no recheio do sanduíche Parmegiana, com molho de tomate, manjericão e queijo minas, e a sobrecoxa de frango desossada do Mineiro Fried Chicken, que ainda tem quiabo e molho levemente picante.









De tão firmes e altas que são as espumas, os drinques da Only Mule parecem uma casquinha de sorvete (foto: Lucas Mendonça/Divulgação )

“Brinco que criamos um monstro. Tivemos a ideia da farinha de pão de queijo para não jogar fora as sobras, agora temos que assar pão de queijo a mais para fazer a farinha”, comenta.

A criatividade de A Pão de Queijaria não tem limites. Lá, o pão de queijo pode estar até na sobremesa. Em parceria com a Alento, eles desenvolveram um sorvete de queijo com croutons feitos da massa.



Até a salada entra na brincadeira. Por cima das folhas com tomate, cebola roxa, manjericão, queijo e alho desidratado, entram croutons de pão de queijo.





A massa também se transforma em waffle. No fim do ano passado, a casa lançou uma linha completa para o brunch. A cobertura pode ser desde o básico ovos mexidos com bacon até presunto parma com abacate, ovo, molho da casa e azeite trufado e calda doces, entre elas doce de leite.



Agora, eles podem levar o pão de queijo para todos os momentos, do café da manhã ao almoço e sobremesa.





Como adianta Lucas, já estão em teste bruschetta de pão de queijo e parmegiana vegetariana (abobrinha e berinjela) empanada na farinha de massa triturada.

Bar de "mules"





“Dá para perceber que é um drinque que tem 100% de aceitação, fico impressionado, agrada todo mundo. Acho que por ser extremamente gostoso e chamar muita atenção pela espuma”, analisa o empresário Leonardo Nogueira, que tem como sócias as mixologistas Camilla e Priscilla del Carlo, da Del Carlo Drinks.



A combinação de bolo de cenoura com brigadeiro surge em formato de barra banhada em chocolate (foto: Ludmilla Dourado/Divulgação)

Três amigos inovaram ao abrir um bar de "mules". Localizado na Savassi, o Only Mule serve variações do Moscow Mule, drinque que virou febre no Brasil.

Inventado nos Estados Unidos, o Moscow Mule é, originalmente, uma mistura de cerveja artesanal de gengibre e vodca, servido em uma caneca de cobre. Curiosidade: o nome não tem nada a ver com a cidade de Moscou, é pelo uso do destilado russo. Foi um paulista que teve a ideia de colocar a espuma de gengibre, que, de fato, é o grande atrativo do drinque.





Por isso, a equipe do Only Mule capricha na finalização. De tão firme e alta que é a espuma, o drinque parece uma casquinha de sorvete. No lugar de canudo, eles entregam guardanapo.



“A ideia do mule é tomar sem canudo para você sentir todos os sabores ao mesmo tempo. Entregamos guardanapo porque não tem jeito, você vai sujar a boca e até a ponta do nariz, mas isso faz parte.” Tanto a espuma quanto os refrigerantes naturais (chamados de ale na coquetelaria) são fabricação própria.





O ineditismo do bar está em criar uma infinidade de sabores a partir da receita original. O Moscow Mule de lá já é diferente, porque eles sugerem misturar a espuma e o refrigerante natural de gengibre com uísque.



Tem muita saída o Sunset Mule, com refrigerante de tangerina e espuma de tangerina com maracujá e o aperitivo italiano Ramazzotti. Já o Caramelito Mule leva Licor 43, ale de caramelo com gengibre e espuma de gengibre.





O trio já criou também mules de capim santo, manga com caju e flor de sabugueiro, cachaça com gengibre, abacaxi com coco.



Alguns sabores são sazonais, como o Rouge Mule, que será lançado para o dia dos namorados, com espuma de uva e refrigerante de frutas vermelhas. Está liberado fazer combinações que estão fora do cardápio, eles só não garantem que vai ficar gostoso.





A ideia do bar de mules deu tão certo que já virou franquia. Além da loja em BH, que é própria, a marca já chegou ao interior de Minas e outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraíba.



O desejo deles é lançar sabores exclusivos para as regiões, usando ingredientes locais. Por exemplo, fazer mule de pequi em Goiás e de cupuaçu no Amazonas.

Cenoura com brigadeiro





“Quando você vira especialista em um produto, ganha know-how e passa a ser lembrado, no nosso caso, por quem quer comer bolo de cenoura”, ele aponta.



O sorvete de queijo é servido com croutons de pão de queijo, crocante de castanha-do-pará e melado de cana-de-açúcar (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

BH agora tem uma loja especializada em doces com bolo de cenoura, a Cenorê. A ideia é de Vitor Castro Martins e Ludmilla Dourado, que, desde que abriram a confeitaria MariCotta, observavam que o bolo de cenoura era, disparado, o produto mais vendido. Então, por que não ter um negócio totalmente dedicado a ele?“Quando você vira especialista em um produto, ganha know-how e passa a ser lembrado, no nosso caso, por quem quer comer bolo de cenoura”, ele aponta.

O casal se inspirou na receita da avó de Vitor, Maria José Cotta, de Ponte Nova, que era doceira e já ganhou prêmio como a melhor goiabada do Brasil (MariCotta, inclusive, é uma abreviação do seu nome). Segundo o neto, ela fazia um bolo de cenoura que era famoso na família.





Para incluí-lo no cardápio, eles só deram uma incrementada com o brigadeiro 50% cacau, mas a massa continua bem fofa e saborosa, como Maria José fazia. Como assam diariamente, ainda garantem que esteja fresquinha como se tivesse acabado de sair do forno.





“Bolo de cenoura é uma receita bem brasileira e lembra muito essa coisa de tradição, afeto, de comer na casa de vó. Sempre penso naqueles tabuleiros antigos e enormes, que eram para comer em família”, fala o fundador da Cenorê, analisando o sucesso da receita.



Para ele, tem também o atrativo da cor e de ser um bolo que não tem erro (difícil alguém não gostar da combinação de cenoura com chocolate). Logo, é um curinga. Os clientes compram tanto para o dia a dia quanto para servir em festas.





O bolo de cenoura é o ingrediente principal de todas as receitas. Com a mesma massa, eles montaram um cardápio com mais de 10 itens e não param de pensar em outras possibilidades. “Chegamos a pensar que poderíamos ficar restritos, mas estamos vendo que o bolo de cenoura é bem versátil e é bem mais fácil de achar opções do que imaginamos”, conta Vitor.





O cardápio parte do bolo redondo, tamanho família, no estilo piscina (com a cobertura de brigadeiro no meio, que escorre ao partir). Ele também aparece em marmitinhas de alumínio e pote de acrílico, que deixam à mostra as camadas de bolo e recheio, sempre com granulado por cima.



Banhados em chocolate, o bolo de cenoura e o brigadeiro podem ganhar o formato de picolé, com palito e tudo, e de barra. Na Páscoa, o lançamento foi o ovo de chocolate com recheio de bolo de cenoura e brigadeiro.





Em dois meses de portas abertas, o que tem feito mais sucesso entre os clientes é o brigadeiro recheado com bolo de cenoura. Quando você dá a primeira mordida, já encontra a massa amarelinha para formar a combinação amada pelos brasileiros.



Por enquanto, os produtos são produzidos na cozinha da MariCotta e vendidos apenas por delivery. Mas o plano é abrir, em breve, uma loja da Cenorê.

Waffle de pão de queijo (A Pão de Queijaria)

Ingredientes

100g de polvilho doce; 30g de queijo minas artesanal meia cura (Canastra, Salitre ou Serro);

1 ovo; sal a gosto





Modo de fazer