Veja as novidades irresistíveis dos bufês para as festas de casamento

687

A torta de limão, feita com coalhada de limão e merengue suíço, pode ser servida empratada ou em formato de verrine (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

Entradas frias, salgados volantes, pratos para jantar e mesa de doces. Já sabemos o que esperar de uma festa de casamento. Nem tanto. Os bufês não param de apresentar novidades para agradar os noivos. Entre os lançamentos deste ano, estão sobremesas francesas clássicas repaginadas, receitas vegetarianas e veganas e ilhas gastronômicas para entreter os convidados.



LEIA MAIS 04:00 - 07/05/2023 Minas e México: visita de chef de Guadalajara a BH aproxima culturas

04:00 - 16/04/2023 Não gosta de self-service? Três restaurantes vão fazer você mudar de ideia

04:00 - 12/03/2023 Fenômeno do delivery: como Ricardo Hamdan se destacou em disputado mercado

Entradas frias, salgados volantes, pratos para jantar e mesa de doces. Já sabemos o que esperar de uma festa de casamento. Nem tanto. Os bufês não param de apresentar novidades para agradar os noivos. Entre os lançamentos deste ano, estão sobremesas francesas clássicas repaginadas, receitas vegetarianas e veganas e ilhas gastronômicas para entreter os convidados.

Não por acaso o Bravo Catering é reconhecido como um bufê criativo e inovador. A equipe nunca se dá por satisfeita. Está o tempo todo atualizando o cardápio para surpreender os clientes. Neste ano, a novidade está justamente em voltar ao passado. O lançamento é um conjunto de sobremesas com o nome “Classic is cool” (no bom português, clássico é legal).





“O Bravo sempre foi um bufê mais moderno e contemporâneo, com uma pegada mais criativa, mas os clássicos também são legais. Queremos homenagear as receitas tradicionais francesas e brincar com as apresentações”, explica o chef e fundador André de Melo.









As carnes servidas pelo Club do Chef podem ser preparadas ao vivo em parrillas (foto: Club do Chef/Divulgação)

O bufê contou com a consultoria de duas confeiteiras, a inglesa Jennifer Pogmore, que mora na França, e a brasileira Larissa Mamprin, que veio de Londres. As chefs exploram um universo mais parisiense, em um clima de brunch. Por isso, seguem o caminho dos doces.

Entre as receitas, tortas clássicas, como a tarte tatin. No Bravo, a famosa torta da França, assada com o recheio para baixo, tem maçã caramelizada e chantili de canela. Ainda nessa categoria, destaque para a torta de limão, feita com coalhada de limão e merengue suíço. Ela pode ser servida empratada ou em um copo transparente, em formato de verrine.





As confeiteiras também dão nova roupagem ao profiterole. A bolinha de massa choux recheada com chantili chega aos convidados em um estilo bistrô: no centro do prato, rodeada por calda quente de ganache de chocolate.



Nesse processo, outros sucessos foram resgatados, como a pavlova, formada por uma base de merengue com recheio de frutas vermelhas, e panquecas com calda de caramelo salgado.





Para acompanhar o café, o bufê tem duas sugestões. Típico da cidade de Bordeaux, o canelé é uma massa com baunilha e rum, que fica caramelizada por fora e cremosa por dentro. O financier de amêndoas e blueberry, decorado com merengue italiano e folha de ouro, é mais uma opção.





A equipe do Bravo vem atualizando, neste ano, a mesa de antepastos.



“O tempo vai passando e continuamos a receber um monte de informações através de viagens, clientes, internet e outros bufês, então essa é uma atualização necessária. Quando saímos da zona de conforto, ganhamos um pouco mais de repertório”, aponta André, demonstrando a inquietude que impulsiona o bufê.









Outro exemplo são os patês en croute, que chegam aos convidados envolvidos por uma camada de massa folhada.



Na nova mesa de sobremesas do Bravo Catering, tem a tarte tatin de maçã caramelizada e chantili de canela (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

A ideia não é fazer substituições, mas acrescentar receitas para aumentar as possibilidades de escolha do cliente. A onda retrô também influencia a mesa de antepastos, que passa a contar com bife Wellington, clássico francês que fez muito sucesso no Restaurante do Palácio, operado por cinco meses pelo bufê no Palácio das Mangabeiras.Outro exemplo são os patês en croute, que chegam aos convidados envolvidos por uma camada de massa folhada.

Há, ainda, um movimento de oferecer entradas mais leves. Aí entram sugestões como queijo brie brullé e burrata glaceada.





O bar de tapas, que expressa, no mais alto grau, a criatividade do Bravo, também está cheio de novidades. Tapas, como explica André, são mini pratos para comer em uma ou duas bocadas, geralmente com as mãos. A inspiração vem da experiência do chef na Espanha.



“Me identifico muito com esse tipo de gastronomia, que tem a ver com o nosso DNA mineiro, a nossa relação com boteco. O povo espanhol é muito alegre, gosta de estar na rua, sair para comer e beber.”





O bufê gosta de brincar com o paladar dos convidados. Acabou de ser lançada uma croqueta de ceasar salad, aquela salada clássica de frango com alface-romana, parmesão e molho ceasar. Você come uma massa frita, mas sente o sabor da salada.



“Servir um bolinho de frango seria relativamente fácil, mas fazemos mais do que dar algo de comer. A ideia é que seja divertido, que conte uma história, que cause surpresa. Isso é o que nos move.”

Cardápio local





“Acho que isso vem de uma conscientização geral de que a gente tem que consumir o que é típico, e não transportar os ingredientes de um lado para o outro de forma aleatória.”



Com cada vez mais pratos vegetarianos, Fora do Comum serve nhoque com fonduta de queijos e farofa de pistache (foto: Fora do Comum/Divulgação)

Massimo Battaglini, do Club do Chef, diz que “hoje as pessoas estão buscando mais verdade e mais raízes”. O que ele quer dizer com isso? Que elas querem servir um cardápio que tem a ver com a localidade da festa. Bom para o bufê, que já estava nesse percurso de valorizar produtos e receitas locais.“Acho que isso vem de uma conscientização geral de que a gente tem que consumir o que é típico, e não transportar os ingredientes de um lado para o outro de forma aleatória.”

Recentemente, o chef criou um menu 100% brasileiro para um casamento. O filé-mignon ganhou contornos regionais por estar serenado e ter sido servido com molho de café, mousseline de inhame e pimenta verde orgânica do Brasil.



Já que não tem como não servir camarão, ele sempre rouba a cena, que tenha sabores locais. O fruto do mar era acompanhado de purê de taioba e molho de moqueca.





De um jeito ou de outro, Minas Gerais está presente. Mas não com comida de boteco. O bufê vem apresentando as riquezas do estado de uma forma diferente, menos estereotipada.



Massimo aproveita para contar uma novidade: as ilhas de milho crioulo (grãos ancestrais) do Projeto Crioulo. “Essa é uma ilha que contempla pratos como telhas crocantes de milho preto, discos de milho crioulo vermelho com brandade de bacalhau ou pupunha e polenta mole com carne de lata”, descreve.





Falando nisso, as ilhas são atrações em alta nos casamentos. Segundo o chef, as festas estão durando mais tempo (às vezes chegam a se estender por 10 horas) e a configuração de mesa de antepastos, pratos volantes e jantar já não é mais suficiente para entreter os convidados.





Para quebrar a monotonia, o Club do Chef oferece o braseiro. Quando é possível, eles levam para a festa um conjunto de parrillas, com brasa e tudo, para preparar ao vivo cortes com osso bem chamativos. Mas não necessariamente precisa ser carne. Dá para fazer de tudo. Os chefs já fizeram massas e podem até preparar todos os pratos do jantar no fogo.

Sem carne

A demanda por pratos vegetarianos e veganos tem crescido nas festas de casamento. Os bufês, que antes ofereciam uma ou outra opção para quem não come carne ou outros ingredientes de origem animal, passam a atendê-los com uma parte cada vez maior do cardápio.









Cardápio regional: Club do Chef monta mesa de antepastos com produtos que têm a ver com o lugar onde será a festa (foto: Frank Bitencourt/Divulgação)

“Quando comecei, há 17 anos, não encontrava matéria-prima vegana e ficava muito restrita. Era quase impossível fazer um prato vegano para servir tantas pessoas. Hoje em dia existem muitos produtos disponíveis no mercado”, destaca a fundadora Camila Bitencourt.



O bufê Fora do Comum entregou outro dia uma festa toda vegetariana, com algumas opções veganas, e recebe muitos pedidos de clientes para adaptar pratos tradicionais.“Quando comecei, há 17 anos, não encontrava matéria-prima vegana e ficava muito restrita. Era quase impossível fazer um prato vegano para servir tantas pessoas. Hoje em dia existem muitos produtos disponíveis no mercado”, destaca a fundadora Camila Bitencourt.

A mesa de antepastos sempre teve muitas receitas sem carne (nem todas veganas), até porque o bufê é conhecido pelas entradas mais leves. Mas eles não servem só no início da festa, não. As opções fazem parte do serviço volante e se estendem ao jantar.





De entrada, uma das sugestões é a dupla de tronquinhos, de berinjela e abobrinha, recheados com ricota e temperados com aceto balsâmico e mel.



Também fazem parte do cardápio do Fora do Comum ceviche de maçã verde, maçãs caramelizadas com creme de gorgonzola e farofa de pistache e salada italiana cremosa à base de molho de tomate, creme de ricota e pesto.





Entre os pratos, que podem ser servidos em versão mini ou completa, está a moqueca de banana-da-terra totalmente vegana. O bufê sugere também a feijoada com tofu, vários legumes, como abóbora, batata e abobrinha, e o nhoque grelhado com fonduta de queijos e farofa de pistache. Essa última receita costuma agradar até quem não come carne.





Já as sobremesas são mais voltadas para frutas, entre elas creme de pitaia com granola, e sorvetes veganos.



“Hoje em dia, veganos e vegetarianos só passam fome na festa se o cliente não fizer questão de oferecer opções para eles, mas até com isso a gente tem que ficar atento. Sempre temos o cuidado de perguntar se tem alguém que não come carne”, comenta Camila.

Moqueca de banana-da-terra (Fora do Comum)

Ingredientes

30ml de azeite de dendê; 750g de banana-da-terra; 100g de cebola; 1 molho de coentro; 100g de pimentão amarelo; 100g de pimentão vermelho; 400g de tomate; 80ml de leite de coco; 5 unidades de pimenta malagueta





Modo de fazer