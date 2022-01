Dupla irresistível, queijo e goiabada surpreendem em biscoitos artesanais

Os biscoitos são vendidos em latas de 180g (foto: Natália Alvarenga/Divulgação)



Queijo com goiabada. Dupla que é unanimidade entre os mineiros e, por que não, um clássico universal. Apesar de muito comum, a combinação, cheia de contrastes, faz dos biscoitos artesanais Julieta uma surpresa. “É um sabor que todo mundo conhece, mas o biscoito surpreende. Ao mesmo tempo em que resgata memórias, traz um pouco da modernidade”, analisa a fundadora da marca, Ana Laura Faria.

O biscoito de queijo com goiabada marcou a infância de Ana Laura. Uma tia-avó que mora no Espírito Santo era quem fazia a receita quando a família se reunia. O desejo dela era comer uma “baciada”, mas as fornadas eram sempre limitadas e em ocasiões especiais. “Esse biscoito era quase inacessível e isso me deixava com mais vontade de comer”, conta.

Ana Laura se deu conta de que o amor pelos biscoitos não era exclusividade da sua família e criou uma marca só para eles (depois parou de fazer bolos). Ao contrário do que muitos pensam, Julieta não é o nome da sua tia-avó. Vem de Romeu e Julieta, como nos referimos à combinação irresistível de queijo e goiabada. “Como também queria experimentar novos sabores, deixei a Julieta sozinha para ser independente e se associar a quem quiser”, justifica.

'Faço questão de usar um queijo parmesão especial, de um produtor mineiro que conheço, e manteiga de verdade, também de Minas', diz Ana Laura Faria, criadora da Julieta Biscoito Artesana (foto: Natália Alvarenga/Divulgação)

A massa de queijo já ganhou outros recheios, como figo e damasco, mas essas edições são sempre limitadas. A goiabada é mesmo unanimidade entre adultos e crianças.

A receita da massa tem apenas três ingredientes: queijo, manteiga e farinha. Comparando com a original, só não tem ovos (Ana Laura tirou para aumentar a durabilidade, já que não usa conservantes químicos). O segredo, ela diz, está na seleção dos produtos. “Faço questão de usar um queijo parmesão especial, de um produtor mineiro que conheço, e manteiga de verdade, também de Minas.”



Doce com salgado

Os contrastes do biscoito fazem uma brincadeira com o paladar. Primeiro você sente o salgadinho do queijo, que está na massa. Depois o adocicado da goiabada (que pode ser diet). A massa fica crocante e o recheio complementa com sua cremosidade.





As fornadas são praticamente diárias. A marca prefere não manter o estoque cheio para que os biscoitos estejam sempre frescos. Eles são vendidos com, no máximo, três dias de fabricação. Mesmo de longe, a tia-avó, hoje com 92 anos, toma conta da produção. “De vez em quando, ela olha as fotos nas redes sociais e fala: ‘Acho que você deixou um pouco a mais no forno’”, diverte-se.

Contrastes: numa mordida você sente salgado e crocante, depois doce e macio (foto: Natália Alvarenga/Divulgação)

Para Ana Laura, não existe combinação melhor do que com café, mas ela sugere outras formas de consumir os biscoitos. As bolinhas recheadas acompanham bem uma taça de vinho (melhor branco ou espumante), cerveja ou chá. Podem adoçar o paladar no café da tarde, funcionam como petisco antes da refeição e viram pipoca no sofá de frente para a TV. “Tem gente que come sem acompanhamento mesmo, naquele momento de relaxar, tanto sozinho quanto compartilhando com amigos e familiares.”

Os biscoitos são embalados em latas de 180g e vendidos pelo site, com entrega para o Brasil inteiro, ou direto pelo telefone. São uma opção para presentear.

Ana Laura recebe muitos pedidos de venda a granel, mas hoje ela concorda com a tia-avó: é melhor comer um pouco de cada vez e ficar com vontade de repetir. Está nos planos da empresa lançar um clube de assinatura de biscoitos, em que os clientes vão receber a lata uma vez por mês. “Vejo que isso vai facilitar a compra recorrente e diminuir o custo da entrega”, destaca.



Serviço

Julieta Biscoito Artesanal

(31) 3654-3633





Depois de muito insistir, Ana Laura conseguiu convencer a tia-avó, ciumenta com suas receitas, a ensiná-la a fazer o biscoito. Na época, a sobrinha-neta trabalhava com bolos e, quando participava de eventos, vendia as bolinhas assadas na hora. “Fui percebendo a reação do público e vi que os biscoitos faziam muito mais sucesso que os bolos.”