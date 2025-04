Será que é bom? Chocolate e alho negro se juntam em inusitado ovo de Páscoa

Já imaginou comer um ovo de chocolate com sabor de alho? Essa combinação ousada é a aposta da chef pâtisserie Anne Coruble, do hotel The Peninsula Paris, na capital francesa, para a Páscoa deste ano. Batizado de "Ebony Treasure" (Tesouro do Ébano, em português), o doce tem formato de cabeça de alho e um ingrediente nada comum: alho negro. Para experimentar essa criação, você tem que desembolsar mais de R$ 600.

Todo ano, como parte da tradição do hotel, Anne cria uma receita única, que combina arte e culinária. Dessa vez, a chef se inspirou na natureza e em ingredientes cultivados na França. O protagonista da receita é o alho negro, que passa por um processo lento e cuidadoso, no qual o calor e o tempo transformam os dentes de alho branco em gemas negras, intensamente ricas e doces, com uma complexidade que lembra o chocolate.

O ovo de Páscoa não tem apenas o formato, mas também o sabor do ingrediente principal. O alho negro caramelizado e cristalizado se mistura a chocolate ao leite 40% de Madagascar e notas tostadas de avelã da região do Piemonte, na Itália.

Com um visual impactante e sabor inovador, o “Ebony Treasure” promete uma experiência única para os amantes da gastronomia nesta Páscoa. Ao abrir a casca de chocolate, uma surpresa deliciosa: oito dentes de alho negro, cada um feito com ganache de alho negro aveludada e pralinê de avelã.

A criação é uma amostra do talento de Anne Coruble, reconhecida por sua maestria artística e pela habilidade de combinar sabores ousados e inusitados em suas receitas. Entre as suas combinações mais originais, estão cogumelos chanterelle, brotos de abeto e avelãs caramelizadas; chocolate amargo com azeitonas taggiasca; cítricos com algas marinhas; baunilha e tabaco, entre outras.

O ovo de Páscoa “Ebony Treasure” custa 95 euros (aproximadamente R$ 630) e está disponível até o dia 22 de abril, apenas por encomenda com 72 horas de antecedência para a produção.