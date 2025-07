Streaming cresce em Minas, enquanto TV por assinatura perde espaço

Os serviços de streaming seguem como principal forma de consumo de conteúdo audiovisual em Minas Gerais. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do suplemento anual de Características de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da PNAD Contínua, 43,1% dos 7,71 milhões de domicílios com televisão no estado acessam serviços pagos de vídeo sob demanda - Netflix, Prime Video, Globoplay e outros. O número representa um crescimento de 1,6 ponto percentual em relação a 2023 e de 2,4 p.p. frente a 2022, quando esse dado começou a ser coletado.

Enquanto isso, a televisão por assinatura continua perdendo espaço. Apenas 24,3% dos domicílios com TV mantêm o serviço, queda de 0,9 p.p. em um ano. A retração é ainda mais acentuada nas áreas rurais, onde o índice caiu de 17,4% em 2023 para 13,5% em 2024. Na avaliação do IBGE, o principal motivo já não é o preço, mas o desinteresse pelo serviço tradicional: 58,4% dos entrevistados afirmaram não se interessar pela TV paga, contra 31% que a consideram cara.

Além da queda da TV por assinatura, diminuiu o número de lares com acesso ao sinal aberto de televisão: em 2024, 86,5% dos domicílios tinham esse tipo de recepção, frente a 88% no ano anterior. A proporção de domicílios completamente sem acesso a qualquer tipo de sinal de TV (seja aberta, por assinatura ou parabólica) subiu de 5,2% para 6,7%, totalizando cerca de 5 milhões de lares em todo o país.

Realidade digital nos lares mineiros

Mesmo com o crescimento dos serviços digitais, Minas Gerais ainda está abaixo da média nacional no acesso ao streaming, que chegou a 43,4% em 2024. No recorte regional, as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste apresentaram os maiores percentuais, com destaque para o Sul, onde mais da metade dos lares com TV (50,3%) é adepta dos serviços pagos de vídeo sob demanda. Já as regiões Norte e Nordeste seguem com os índices mais baixos, embora a Nordeste tenha registrado o maior crescimento percentual no período.

O estudante Tom Veloso, de 20 anos, é um exemplo da mudança no perfil do consumidor de conteúdo audiovisual. Ele e a família deixaram de assinar TV a cabo em 2021. "A gente já não usava tanto a TV por assinatura. Eu e meu irmão assistíamos a jogos de futebol, e minha mãe via novela. Quando esses conteúdos migraram para o streaming, não fazia mais sentido manter a assinatura", explica.

Para o jovem, a escolha pelo streaming vai além do custo-benefício: trata-se de autonomia. "Com streaming, a gente escolhe o que quer ver, quando quer ver e ainda evita os anúncios. É mais prático. E se você só gosta de filmes, pode assinar um serviço voltado para isso. A TV a cabo te obriga a pagar por pacotes fechados, com muitos canais que você nem assiste."

Rendimento e acesso

Os dados da PNAD TIC mostram uma forte correlação entre renda e acesso à tecnologia. O rendimento médio per capita nos domicílios com acesso ao streaming foi de R$ 2.950 - mais do que o dobro daqueles que não utilizam esse serviço (R$ 1.390). Entre os que possuem tanto streaming quanto TV por assinatura, a média salta para R$ 3.903. Lares com apenas televisão de tubo, por exemplo, têm rendimento médio de apenas R$ 952.

Além disso, os dados revelam uma transformação na forma como os lares estão equipados. Em 2024, 93,9% dos domicílios tinham televisão, sendo a grande maioria composta por aparelhos de tela fina (93,4%). Apenas 5,2% dos lares ainda contavam exclusivamente com televisores de tubo, índice que vem caindo a cada ano.

"Não sei se o streaming é mais acessível para todos, mas acredito que o custo-benefício seja positivo, no sentido que - independentemente do serviço que tiver -, a quantidade de conteúdo que você tem ali pra acessar de forma prática, podendo escolher quando ver e como quer ver, compensa os valores", comenta Tom.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Parabólicas e televisão aberta em declínio

A recepção de sinal por parabólica também sofreu uma queda expressiva. Pela primeira vez na série histórica, o número de domicílios com miniparabólica superou o das parabólicas grandes: 11,1 milhões contra 5,8 milhões. O uso exclusivo da parabólica analógica caiu de 1% para apenas 0,3% dos domicílios, expressando uma redução de mais de meio milhão de casas.

Enquanto isso, a proporção de domicílios com televisão que acessam conteúdo exclusivamente pela internet (sem sinal aberto ou TV por assinatura) cresceu. Em 2024, 8,2% dos lares com streaming não tinham nenhum outro tipo de acesso à televisão tradicional - mais que o dobro dos 4,7% registrados em 2022.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata