Trecho da BR-381 interditado deve ser liberado nesta quarta (6)

O trecho do quilômetro 297 da BR-381, em Antônio Dias (MG), no Vale do Rio Doce, deve ser liberado nesta quarta-feira (6/8), depois de uma semana interditado devido à queda de talude na região.

A via precisou entrar no sistema “Pare e Siga”, ocasionando grandes congestionamentos nos últimos dias. Motoristas relataram gastar horas para atravessar o trecho e outros optaram por rotas alternativas mais longas para evitar a região.

De acordo com a Nova 381, concessionária que administra a rodovia, a queda do talude resultou em uma grande obra, que, inicialmente, não tinha previsão de término. Durante a preparação do trecho, a Nova 381 identificou rochas no caminho, o que exigiu trabalhos adicionais.

O processo conta com acompanhamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Até a liberação, o sistema de Pare e Siga permanece em operação na via, porém com extensão reduzida de 8 km para apenas 500 metros, o que deve diminuir significativamente o tempo de espera dos usuários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Queda do talude

Equipes da nova 381 foram mobilizadas por volta de 5h na última terça (29/7) para a ocorrência. No mesmo dia, a empresa deu início ao plano emergencial de obras para “solucionar a intercorrência e restabelecer a fluidez do trânsito em curto período”.