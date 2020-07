Mulher cai da garupa de motocicleta e da sacola caem arma e maconha

(foto: PMMG/Divulgação) Era para ser um acidente de moto e a vítima que caiu da garupa, socorrida. No entanto, policiais do 22º BPM acabaram detectando uma ligação do tráfico de drogas no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte. O motoqueiro conseguiu fugir, mas sua namorada levou os policiais até as barras de maconha e está presa.

Eram 11h e os policiais faziam uma ronda de vistoria de rotina pelo bairro. De repente, tiveram a atenção atraída para um casal em uma motocicleta, uma Honda NX 400, modelo Falcon, de cor preta. Ela esta estava em alta velocidade, colocando em risco os moradores do aglomerado.





Segundo os policiais, o piloto arrancou a moto em alta velocidade ao avistar a viatura policial. Nesse local, inclusive, olheiros do tráfico começaram a gritar “Galo doido”, código utilizado para avisar que a polícia estava no local.





Mas na fuga da moto, a passageira acabou caindo, quando aconteceu uma freada. Imediatamente, os policiais pararam para socorrer a mulher e, ao mesmo tempo, foi dado um alerta para outras viaturas, na região, sobre a motocicleta.





Ao se aproximarem da mulher, caída na rua, a surpresa: a sacola que ela carregava bateu no chão e espalhou o que havia lá dentro. Ao lado dela havia uma pistola semiautomática 9mm e três barras de maconha. A mulher era namorada do motoqueiro.





Segundo os policiais, o motoqueiro conseguiu escapar, mesmo com a tentativa de cerco feita ainda pela manhã. No entanto, seis olheiros do tráfico, três homens e três mulheres, com idade entre 25 e 43 anos, foram presos por associação ao tráfico de drogas, tendo em vista seu papel na atividade criminosa na região. Eles e a mulher foram levados para a Seccional Leste.