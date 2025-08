Juiz que matou ciclista de 30 anos diz que bebeu e tomava antidepressivos

No dia 24 de julho, a ciclista Thaís Bonatti, de 30 anos, foi atropelada e morta por uma caminhonete em Araçatuba (SP) enquanto seguia para o trabalho. O veículo era conduzido pelo juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, de 61.

Segundo revelou reportagem do Fantástico no último domingo (3/8), o juiz afirmou, em depoimento, ter consumido duas cervejas e tomado remédios para depressão. Disse ainda que não viu a bicicleta e negou estar alcoolizado.

A reportagem afirma expõe ainda que ele dirigia embriagado e com uma mulher no colo. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro acelerando e passando por cima da bicicleta, sem qualquer tentativa de frenagem, segundo a perícia.

No local, o juiz se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue. Um exame clínico confirmou a embriaguez. Fernando foi preso em flagrante, mas solto no dia seguinte após audiência de custódia, mediante o pagamento de R$ 40 mil de fiança.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso citado foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pela Polícia Civil de Araçatuba. "O condutor foi submetido a exame clínico, que confirmou embriaguez. Ele foi preso em flagrante e, posteriormente, solto na audiência de custódia após pagar fiança", afirmou em nota.