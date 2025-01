Passada uma semana desde que as rachaduras no viaduto sobre o Anel Rodoviário, próximo ao Shopping Del Rey, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, despertaram preocupação na população, a situação na área permanece a mesma. A passagem de pedestres segue interditada na pista em direção ao Cemitério da Paz, enquanto, para os motoristas, o tráfego nos dois sentidos está normal.





A interdição, que começou no dia 28 de dezembro, veio logo após um vídeo gravado por um pedestre viralizar nas redes sociais. Nas imagens, ele mostrava o chão cheio de rachaduras, a mureta do viaduto com frestas e não economiza na crítica: "Aí depois não sabe por que acontece uma tragédia. Tudo rachado, de fora a fora. Daqui a pouco vai pro chão."





Desde então, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) colocou a Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) para avaliar a situação. As obras de reparo, no entanto, dependem da trégua do tempo. As chuvas, que há 15 dias insistem em lavar a capital, são apontadas pela PBH como o principal motivo para os trabalhos ainda não terem sido iniciados.

“A Suzurb avaliou o local e já está tomando as medidas necessárias para recomposição do pavimento assim que houver condições climáticas favoráveis”, afirma o Executivo municipal, por meio de nota.





Enquanto isso, a BHTrans mantém a área isolada. Para garantir que o local não oferece riscos maiores, a Cemig também foi acionada. Em nota, a companhia informou que inspecionou um poste próximo e definiu que a base será reforçada para evitar danos à estrutura e garantir a segurança de quem circula por ali.