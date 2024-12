Uma ponte que liga as cidades mineiras de Grão Mogol e Botumirim caiu na quarta-feira (25/12)

Uma ponte que liga as cidades de Grão Mogol e Botumirim, no Norte de Minas Gerais, caiu na quarta-feira (25/12). O desabamento da estrutura fez com que um trecho da rodovia LMG-655 fosse interditado.





A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já foi comunicado para tomar as providências.

"A Polícia Militar Rodoviária, a Defesa Civil Municipal, engenheiros e funcionários do DER-MG foram ao local para realizar verificações e tomar as providências necessárias, incluindo a sinalização e a interdição total da rodovia", disse o órgão.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O EM tenta contato com a Defesa Civil de Minas Gerais e com o Departamento de Estradas de Rodagem para saber mais informações, mas ainda não obteve retorno.