Dois homens, que não tiveram a idade divulgada, foram presos suspeitos de assalto a posto de combustível nessa terça-feira (24/12), em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais.





Segundo a Polícia Militar, os indivíduos chegaram ao posto de gasolina em uma motocicleta. Um deles sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Depois do crime, eles fugiram sentido centro de Conselheiro Pena.





Depois de alguns instantes de rastreamento pela cidade, os militares receberam a informação de que uma motocicleta com dois homens passou em alta velocidade em direção à estrada que dá acesso ao distrito de Alto São José.





Uma equipe conseguiu abordar a motocicleta. Com um dos ocupantes, a polícia encontrou a arma de fogo usada no assalto e dinheiro em espécie.

Ainda de acordo com a PM, os homens são conhecidos no meio policial de Conselheiro Pena. Um deles é envolvido em furto de veículo e o outro, com o tráfico de drogas e se encontra com fuga em aberto no sistema policial.





A polícia recuperou R$ 790 em espécie e apreendeu uma motocicleta, um revólver calibre 38 e 12 munições.

A dupla foi encaminhada ao hospital para atendimento de praxe e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.