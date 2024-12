Belo Horizonte segue em alerta de chuva nesta quarta-feira (25/12) de Natal. De acordo com a Defesa Civil municipal, chuva de até 50 milímetros com raios e rajadas de vento pode atingir a cidade. O alerta é válido até a manhã de quinta-feira (26/12).





Nessa terça-feira (24/12), um muro desabou no estacionamento do supermercado Catalão, no Vale do Jatobá, em meio às fortes chuvas que atingem a região do Barreiro de de BH.





Além do muro, o piso do lugar cedeu. A força da água arrastou veículos – alguns chegaram a cair no córrego.





A Defesa Civil informou que foi registrado um volume de chuvas de 41 mm, mais de 12% do que era esperado para o mês, no Barreiro entre 12h30 e 13h15 de ontem.

Ainda na tarde dessa terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte enviou equipes de limpeza que atuaram nas ruas Delfino Francisco Xavier e Francisco Martins Marques, que ficaram submersas.





A limpeza contou com a participação da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb), Gerência de Manutenção, BHTrans e Guarda Civil Municipal, e envolveu a desobstrução de vias, retirada de entulhos e a limpeza de bocas de lobo.

Recomendações durante a chuva





Durante chuvas fortes, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. Além disso, não deve se abrigar ou estacionar debaixo de árvores ou se aproximar de fios elétricos rompidos.

Atenção especial para áreas de encostas e morros e, caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil (193).