Minas Gerais é o sexto estado com mais favelas e comunidades urbanas do Brasil, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base no Censo de 2022. Foram identificadas 653 localidades em todo o território mineiro, o que corresponde a 5,3% do total nacional.

O top 3 estados com mais favelas e comunidades urbanas é: São Paulo, com 3.123; Rio de Janeiro, com 1.724 e Pernambuco, com 849 localidades. Em seguida vem o Pará, com 723 e o Ceará, com 702, completando as cinco primeiras posições.

Apesar de Minas Gerais estar entre os 10 estados com mais favelas no país, esse grupo representa 3,6% da população total. Dessa forma, o estado ocupa a 22ª posição em relação à habitantes nesses territórios.





Das favelas mineiras, 33,4%% se encontram na capital, com Contagem e Ribeirão das Neves completando as três primeiras posições. A maior favela do estado é o Jardim Terezópolis, em Betim.





Segundo o documento, 739.932 pessoas vivem em favelas ou comunidades urbanas, distribuídas em 255.520 domicílios particulares permanentes ocupados, 528 improvisados e 28 domicílios coletivos. Dessa população, 78,11% se autodeclararam pretos ou pardos, o que corresponde a 577.980 pessoas.

“Isso indica a concentração da população que se declara preta em favelas e comunidades urbanas, a maior frequência dos pardos nesses territórios e a menor presença proporcional das pessoas que se consideram brancas nas favelas. Essas mesmas tendências se verificam em todas as grandes regiões do país”, analisa o documento.

Água encanada





Entre os pontos levantados pelo IBGE está a canalização de água. Conforme o instituto, a água canalizada até dentro de casa chegou a 98,83% dos domicílios particulares permanentes ocupados. Por outro lado, na comunidade Fidel Castro, em Belo Horizonte, somente 8,82% dos domicílios têm água canalizada até dentro da casa ou habitação.





Em relação à existência de sanitários nos domicílios, a cobertura chega a 99,56% dos domicílios particulares permanentes de Minas Gerais, acima da média brasileira, que é de 99,00%. Em 389 das 653 favelas e comunidades urbanas de Minas Gerais, 100% dos domicílios contavam com banheiro de uso exclusivo.





