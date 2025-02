Homem é preso por agredir e ameaçar mãe idosa em Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 48 anos, foi preso por agredir e ameaçar a própria mãe, de 70, nessa segunda-feira (10/2), no Bairro Jardim Ipê, em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que o filho saiu recentemente da prisão e é usuário de drogas e álcool. No final da manhã de ontem, ele chegou em casa alterado, viu a filha deitada no sofá e começou a ameaçá-la.

A mulher se afastou para evitar atrito, mas o homem continuou a ameaçá-la, dizendo que estava armado e mataria todos dentro da casa.

Minutos depois, o homem pegou um cabo de vassoura e foi para cima da filha, momento em que a idosa se colocou na frente dos dois e foi agredida no braço.

A idosa ainda relatou que tem medida protetiva contra o filho por ameaças anteriores, mas que ele estava morando na casa dela desde que saiu da cadeia.

O boletim de ocorrência ainda narra que o homem estava embriagado, apresentando odor etílico e fala desconexa. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

A vítima recebeu atendimento médico no hospital municipal de Valadares.