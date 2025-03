Marília Campos sobre Fuad Noman: 'Grande político do diálogo, ético'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), destacou o comprometimento do prefeito Fuad Noman (PSD) com a resolução dos problemas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A petista elogiou o empenho do pessedista em resolver problemas que afetam a população.

"Uma pessoa sempre disposta a aprender a ser um político, como ele dizia, e foi um grande político do diálogo, compromisso, ético, com as pessoas e um comprometimento que não era só com a cidade de Belo Horizonte, era também com as cidades da Região Metropolitana. A gente se articulou muito para resolver problemas comuns de enchentes, da Pampulha e outras questões que foram colocadas como desafios para as duas administrações", comentou em coletiva durante o velório nesta quinta-feira (27/3).

Fuad Noman, que governou a prefeitura belo-horizontina de 2022 a 2025, morreu na manhã dessa quarta-feira (26/3) após parada cardiorrespiratória. Ele estava internado no Hospital Matter Dei desde 3 de janeiro, quando apresentou um quadro de insuficiência respiratória aguda.

O tratamento para combater o Linfoma não-Hodgkin, que foi diagnosticado em 2024, deixou a saúde do prefeito debilitada.

Reeleito prefeito no pleito de 2024, Fuad se licenciou do cargo no dia 3 de janeiro para cuidar da saúde, o seu vice Álvaro Damião (União Brasil) assumiu o cargo.

Sobre a relação com a gestão de Damião, Marília Campos espera que o relacionamento entre os municípios sigam bem e que o atual prefeito está afinado com as políticas públicas.

"Tem todas as chances para continuar esse bom relacionamento, uma vez que Fuad e o prefeito Damião disputaram o processo eleitoral com um programa de governo com compromissos com a Região Metropolitana, com as pessoas que mais precisam das políticas públicas. Acho que eles estavam afinados e ele continuará afinado com essa política", disse a prefeita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o velório, que ocorre na Prefeitura de Belo Horizonte, programado para encerrar às 16h, o corpo seguirá em cortejo até o Cemitério do Bonfim, na região Noroeste, onde Fuad Noman será sepultado.