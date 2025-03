O cronograma da oposição para o projeto da anistia na Câmara

O cronograma da oposição para o projeto da anistia prevê que o requerimento de urgência seja pautado no plenário da Câmara na próxima quinta-feira, 3, e que o mérito seja votado no dia 8 de abril.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, terá uma reunião com Hugo Motta para tratar do tema em 1º de abril. Também é esperada a presença de líderes de outros partidos que apoiam o projeto da anistia.

Mesmo que a oposição trabalhe com esse cronograma, a forma e os prazos para a tramitação do projeto dependem do posicionamento de Motta nesse encontro.

Apesar de ameaçar obstruir a pauta da Câmara caso Hugo Motta recuse pautar a anistia, o PL não quer prejudicar a relação com o presidente da Casa. Bolsonaristas, no entanto, afirmam que não abrem mão que o projeto seja votado ainda neste primeiro semestre.

A ideia é que a manifestação do dia 6 de abril pela anistia, na Avenida Paulista, pressione os parlamentares pela aprovação do projeto.